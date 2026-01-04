Dinamo dobio odbijenicu za Livakovića! Problem o kojemu se dugo priča mogao bi biti nerješiv

San navijača Dinama o povratku Dominika Livakovića na Maksimir svakim je danom sve dalji od stvarnosti. Iako vratar Vatrenih želi isključivo u Zagreb, a i izbornik Zlatko Dalić jasno je poručio kako mu je kontinuitet utakmica neophodan za status prvog vratara reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva, turski velikan Fenerbahče nema namjeru popustiti. Prema pisanju turskih medija, ponuda Plavih glatko je odbijena kao uvredljivo niska, čime je operacija povratka ikone kluba dovedena na rub propasti.

Ključ problema leži u drastičnoj razlici između onoga što Dinamo nudi i onoga što Fenerbahče očekuje. Zagrebački klub, čija financijska situacija nakon ljetnog prijelaznog roka navodno nije blistava, ponudio je posudbu bez ikakve naknade, uz preuzimanje tek manjeg dijela Livakovićeve goleme godišnje plaće koja iznosi oko 3.3 milijuna eura. U ponudi nije bilo ni opcije otkupa ugovora. S druge strane, na stolu turskog kluba nalaze se znatno izdašnije ponude iz Italije. Tuttosport spominje Genou i Veronu, klubove koji su spremni platiti polovicu njegove plaće, dati naknadu za posudbu, a Genoa je čak ponudila i otkup ugovora za pet milijuna eura ako osigura ostanak u Serie A.

Iz perspektive Istanbula, računica je vrlo jednostavna. U Livakovića su, računajući odštetu od gotovo sedam milijuna eura i plaće, dosad uložili više od deset milijuna eura i logično je da žele povratiti barem dio te investicije. Kako je ranije za Gol.hr pojasnio ugledni turski novinar Senad Ok, ideja o besplatnoj posudbi za njih je potpuno neprihvatljiva. "Fener nije socijalna ustanova, ima svoju poslovnu politiku. Nema šanse da ga puste besplatno", jasan je bio Ok, dodavši kako bi se u klubu vjerojatno zadovoljili s odštetom od četiri do pet milijuna eura, ali ne i s poklonom Dinamu.

Jedini adut koji Dinamo drži u rukama jest čvrsta Livakovićeva želja da se vrati isključivo kući, u poznato okruženje gdje bi imao zajamčen status i mir potreban za pripremu najveće nogometne smotre. U Maksimiru se očito nadaju da bi taktika iscrpljivanja mogla uroditi plodom, odnosno da će Talijani odustati i pronaći druga rješenja. Ipak, prijeti i realna opasnost od ultimatuma iz Istanbula koji bi mogao glasiti: prihvati Italiju ili ostaješ na klupi do ljeta. Takav scenarij bio bi katastrofalan za karijeru hrvatskog vratara i status u reprezentaciji.

Dodatnu komplikaciju u cijeloj priči predstavlja i turbulentna situacija oko predsjednika Fenerbahčea, Sadettina Sarana. Nakon što je nedavno bio priveden zbog pozitivnog testa na drogu, našao se pod golemim pritiskom javnosti i navijača. Svaki njegov poslovni potez sada je pod posebnim povećalom i ne može si dopustiti luksuz puštanja vrijednog igrača bez adekvatne odštete. Kako bi navijačima, kojima je obećao titulu prvaka, objasnio da s jedne strane planira dovoditi skupa pojačanja, a s druge strane poklanja igrače? Igra živaca se nastavlja, no izgledi za trijumfalan povratak Dominika Livakovića u plavi dom svakim su danom sve manji i čini se da će Dinamo morati potražiti drugo rješenje među vratnicama.