Hrvatska legenda kreće u spasilačku misiju? Čeka jedan poziv, nižu se reakcije navijača

West Ham se nalazi u dubokoj krizi, a subotnji poraz od 3:0 protiv Wolverhampton Wanderersa, momčadi koja do tog trenutka nije zabilježila nijednu pobjedu u sezoni, upalio je sve alarme. "Čekićari" su potonuli na 18. mjesto Premier lige, s četiri boda zaostatka za zonom spasa i nizom od devet utakmica bez pobjede. Menadžer Nuno Espírito Santo, koji je na klupu sjeo u rujnu prošle godine, nakon utakmice se ispričao navijačima za, kako je sam rekao, "najgoru predstavu" otkad je preuzeo momčad. Međutim, čini se da isprike više nisu dovoljne, a uprava kluba na čelu s vlasnikom Davidom Sullivanom, prema pisanju engleskih medija, već ozbiljno razmatra hitnu smjenu.

U takvoj situaciji, kao najizgledniji spasitelj ponovno se spominje jedno dobro poznato ime, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić. On je trenutno bez angažmana, nakon što je u kolovozu 2024. napustio klupu saudijskog Al-Fateha, i navodno je spreman odmah preuzeti vruću klupu. Bilić u istočnom Londonu i dalje uživa status kultnog heroja, kako zbog igračkih dana, tako i zbog menadžerskog mandata od 2015. do 2017. godine. Navijači se rado sjećaju njegove prve sezone kada je West Ham odveo do sedmog mjesta i kvalifikacija za Europsku ligu, a posebno pamte pobjedu od 3:2 protiv Manchester Uniteda u posljednjoj, povijesnoj utakmici na legendarnom stadionu Boleyn Ground.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo ta strast i borbeni duh ono su što mediji bliski klubu navode kao glavni argument za njegov povratak. Momčad pod Nunovim vodstvom djeluje bezidejno i bez energije, a Bilić je poznat kao menadžer koji zna galvanizirati svlačionicu i usaditi igračima osjećaj pripadnosti i borbenosti. Vjeruje se da bi njegov dolazak bio šok-terapija potrebna za buđenje ekipe iz letargije. Zanimljivo je da je vlasnik Sullivan navodno želio angažirati Bilića i prije nego što je priliku dobio Nuno, no tada su ga drugi članovi uprave uvjerili da je Portugalac bolje rješenje.

Ipak, ideja o Bilićevom povratku nije kod svih dočekana s oduševljenjem. Dio engleskih analitičara i navijača smatra kako bi to bio korak unatrag za klub te da West Ham treba težiti "ambiciji, a ne nostalgiji". Kritičari ističu kako Bilićeva trenerska karijera nakon odlaska s klupe "Čekićara" 2017. nije bila pretjerano impresivna, s angažmanima u Saudijskoj Arabiji, Kini te kratkim i uglavnom neuspješnim epizodama u West Bromwich Albionu i Watfordu. Postavlja se pitanje može li menadžer, čiji su rezultati nakon prvog mandata bili promjenjivi, ponuditi dugoročno rješenje ili bi bio samo kratkoročni "vatrogasac".

Pritisak na Nuna raste iz dana u dan. U petnaest utakmica ostvario je samo dvije pobjede, a obrana West Hama statistički je najgora u ligi. Zamjeraju mu se i neshvatljivi taktički potezi, poput guranja kapetana Jarroda Bowena, inače krilnog igrača, na poziciju središnjeg napadača, dok skupo plaćena pojačanja sjede na klupi. Za to vrijeme, pojedini izvori tvrde da je Bilić posljednjih mjesec dana proveo detaljno analizirajući utakmice i sustav igre West Hama, spreman da odmah po dolasku krene s konkretnim promjenama. Navodno je spreman u svoj stožer uključiti i klupsku legendu Jamesa Collinsa kako bi dodatno ojačao vezu s navijačima i svlačionicom.

Iako je Bilić prvi favorit, on nije jedina opcija o kojoj se raspravlja u uredima na Londonskom stadionu. Kao ozbiljan kandidat spominje se i Michael Carrick, još jedan bivši igrač West Hama i legenda Manchester Uniteda. Carrick je trenutačno bez posla nakon što je prošle sezone dobio otkaz u Middlesbroughu, a njegova mladost i moderniji pristup nogometu mogli bi biti privlačni dijelu uprave koji traži zaokret od "stare škole". Odluka je sada na Davidu Sullivanu, koji mora brzo djelovati ako želi spriječiti da se četrnaestogodišnji neprekinuti boravak West Hama u elitnom razredu engleskog nogometa završi katastrofalnim ispadanjem.