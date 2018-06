Sprema se boksački spektakl: Joshua i Wilder konačno dogovorili borbu

Svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Britanac Anthony Joshua i Amerikanac Deontay Wilder napokon su dogovorili borbu. Njihovo prepucavanje trajalo je godinama, a izgleda da su se napokon dogovorili.

Američki boksač pristao je na uvjete prvaka. Naime, Wilder je želio da se meč održi u SAD-u, dok je Joshua inzistirao da to bude na Otoku pred svojim navijačima.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0