Španjolski mediji raspisali se o bivšem igraču Dinama: 'Hrvat je najbolji u ligi!'

Pobjeda Las Palmasa nad Sportingom još je jednom istaknula argument koji je postao zaštitni znak žute momčadi: pouzdanost među vratnicama. U utakmici malih razlika i rastuće napetosti, lik Dinka Horkaša izronio je kao nezamjenjiv oslonac, posebno u završnim minutama kada je protivnik odlučno pritisnuo. Bivši vratar Dinamove škole nogometa upisao je nekoliko odlučujućih intervencija koje su na kraju prelomile utakmicu u korist njegove momčadi. Završnica susreta bila je pravi test izdržljivosti za Las Palmas, a Horkaš je odgovorio sjajnim refleksima i mirnoćom. Najizglednija prilika stigla je preko Dubasina, čiji je udarac naišao na spektakularan odgovor hrvatskog vratara, a ta se obrana pokazala ključnom za konačni ishod. Sam Horkaš je nakon utakmice skromno umanjio važnost svog poteza: "Kao vratar morate imati i malo sreće. Dubasin je pucao skoro po sredini, ali morate biti ondje kako biste pomogli momčadi." Bez obzira na skromnost glavnog junaka, činjenica je da je njegov nastup sačuvao rezultat.

Ta čvrstina nije samo dojam, već je potkrijepljena i brojkama te priznanjem unutar kluba. Nakon susreta, trener Luis García nije oklijevao pohvaliti izvedbu svog vratara, što je zabilježila i španjolska MARCA. "Jako sam sretan zbog Dinka, još jedna utakmica bez primljenog gola. On je vratar s najmanje primljenih golova u ligi i za nas je to izuzetno važno", izjavio je García, čija momčad vodi žestoku bitku za promociju u viši rang natjecanja. Upravo je Horkaševa forma ključna za ambicije kluba, a njegove obrane ulijevaju sigurnost cijeloj obrambenoj liniji, što je temelj za ostvarenje cilja povratka u La Ligu.

Horkaš je želio naglasiti kolektivni značaj ovog uspjeha i važnost timskog rada. "Za momčad je vrlo važno ostvariti još jednu utakmicu bez primljenog gola. To je put kojim moramo ići kako bismo ostvarili svoj cilj", poručio je Hrvat. U prvenstvu u kojem svaki detalj odlučuje, Las Palmas je u svom čuvaru mreže pronašao ključnu prevagu za daljnji napredak. Vratar s najmanje primljenih golova u ligi sada na svom kontu ima već 12 utakmica s čistom mrežom, a njegova karijera, nakon odlaska iz bugarskog Lokomotiv Plovdiva 2024. godine, u stalnom je usponu. Uprava kluba to je prepoznala i osigurala ga ugovorom koji traje sve do lipnja 2028. godine.

Horkašev uspjeh dio je i šireg trenda izvrsnosti hrvatskih vratara koji ostavljaju dubok trag u europskim ligama, slijedeći stope Dominika Livakovića i Nediljka Labrovića. Svojim nastupima Horkaš ne samo da gura Las Palmas prema eliti, već se i nameće kao ozbiljan kandidat za poziv u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Njegova reputacija 'brave', kako su ga prozvali mediji zbog gotovo nesavladivog gola, postala je sinonim za sigurnost, a konstantno dobre igre privukle su pažnju i klubova iz najvišeg ranga španjolskog nogometa.

Dok se Horkaš dokazuje na terenu, klub ima velike planove i izvan njega. Las Palmas je nedavno službeno uložio 60 milijuna eura u projekt renovacije stadiona Gran Canaria, poznat kao "La Nube", kako bi osigurao da stadion bude jedan od domaćina Svjetskog prvenstva u nogometu 2030. godine. Uspjesi momčadi, predvođene igračima poput Horkaša, ključni su za stvaranje pozitivne atmosfere i jačanje klupskog ugleda uoči tako velikog projekta, povezujući sportske rezultate s dugoročnom vizijom razvoja.