Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GROZNA SEZONA

Kultni europski klub novim porazom praktički ispao u drugu ligu, izgledi za spas su nikakvi

Premier League - Newcastle United v West Ham United
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.05.2026.
u 22:15

West Ham bi mogao ispasti već u utorak ako Tottenham svlada Chelsea, ali izgledi su spas su mu ionako mali jer ako i "preživi" utorak u zadnjem kolu za tjedan dana uz svoju pobjedu protiv Leeds Uniteda treba mu i poraz Tottenhama od Evertona

U zadnjoj utakmici nedjeljnog programa 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United je kao domaćin svladao West Ham United sa 3-1 i praktički ga poslao u drugu ligu. Woltemade (15) i dva puta Osula (19, 65) odveli su "svrake" na 3-0 da bi Casellanos (69) samo ublažio poraz "čekićara".

Newcastle je s ova tri boda stigao u društvo Chelseaja, Evertona i Fulhama, ti sastavi se nalaze od 10. do 13. mjesta sa po 49 bodova, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja, 18. sa 36 bodova, dva manje od 17. Tottenhama.

West Ham bi mogao ispasti već u utorak ako Tottenham svlada Chelsea, ali izgledi su spas su mu ionako mali jer ako i "preživi" utorak u zadnjem kolu za tjedan dana uz svoju pobjedu protiv Leeds Uniteda treba mu i poraz Tottenhama od Evertona.

Već su ispali Burnley i Wolverhampton. Na vrhu je Arsenal sa 79 bodova, dva manje ima drugi Manchester City.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Ključne riječi
Premiership Newcastle West Ham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!