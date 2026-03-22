Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MIAMI MASTERS

Sjajni Čilič spasio meč-loptu i prošao u treće kolo: Čeka ga igrač kojeg je pobijedio samo jednom

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 08:48

Marin je izgubio prvi set, no onda je uslijedio preokret – drugi set osvaja nakon breaka u prvom gemu, da bi u trećem setu obojica igrača čvrsto držala svoje početne udarce do tie-breaka

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u 2. kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju slavio je nad 30. tenisačem svijeta, Amerikancem Brandonom Nakashimom 2-6, 6-4, 7-6(7). 

Čilić je u napetom meču u dva i pol sata igre uzvratio Nakashimi za nedavni poraz u Delray Beachu, a na putu do pobjede spasio je i meč-loptu.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Marin je izgubio prvi set, no onda je uslijedio preokret – drugi set osvaja nakon breaka u prvom gemu, da bi u trećem setu obojica igrača čvrsto držala svoje početne udarce do tie-breaka. U toj 13. igri Nakashima je poveo s 3-1, no Čilić okreće situaciju u svoju korist i kod 6-5 ima meč-loptu. Nakashima uzima oba svoja servisa i kod 7-6 dolazi do lopte za pobjedu, da bi Marin uzeo tri uzastopna poena i dolazi do druge pobjede u njihovom trećem međusobnom susretu. 

Čilić je imao čak 18 aseva uz 62 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte, dok je Nakashima imao 12 aseva.

Sljedeći suparnik bit će mu 4. tenisač svijeta, Nijemac Aleksander Zverev s kojim je Čilić odigrao čak devet mečeva i slavio samo jednom - u njihovu prvom dvoboju 2015. u Washingtonu.
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Dan narcisa na rivi
Video sadržaj
HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!