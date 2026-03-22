Sjajni Čilič spasio meč-loptu i prošao u treće kolo: Čeka ga igrač kojeg je pobijedio samo jednom

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u 2. kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju slavio je nad 30. tenisačem svijeta, Amerikancem Brandonom Nakashimom 2-6, 6-4, 7-6(7).

Čilić je u napetom meču u dva i pol sata igre uzvratio Nakashimi za nedavni poraz u Delray Beachu, a na putu do pobjede spasio je i meč-loptu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Marin je izgubio prvi set, no onda je uslijedio preokret – drugi set osvaja nakon breaka u prvom gemu, da bi u trećem setu obojica igrača čvrsto držala svoje početne udarce do tie-breaka. U toj 13. igri Nakashima je poveo s 3-1, no Čilić okreće situaciju u svoju korist i kod 6-5 ima meč-loptu. Nakashima uzima oba svoja servisa i kod 7-6 dolazi do lopte za pobjedu, da bi Marin uzeo tri uzastopna poena i dolazi do druge pobjede u njihovom trećem međusobnom susretu.

Čilić je imao čak 18 aseva uz 62 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte, dok je Nakashima imao 12 aseva.

Sljedeći suparnik bit će mu 4. tenisač svijeta, Nijemac Aleksander Zverev s kojim je Čilić odigrao čak devet mečeva i slavio samo jednom - u njihovu prvom dvoboju 2015. u Washingtonu.