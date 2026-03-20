CHALLENGER U ZADRU

Dodig preko Ajdukovića do polufinala

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
20.03.2026.
u 16:18

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj na Challenger Touru i ponovno je slavio Dodig, kao i 2024. na tvrdoj podlozi u Istanbulu

U dvoboju dvojice hrvatskih teniskih reprezentativaca u četvrtfinalu ATP Challenger 75 turnira Zadar Open, koji se odigrava na zemljanim terenima u Petrčanima, 20-godišnji Osječanin Matej Dodig pobijedio je 25-godišnjeg Splićanina Duju Ajdukovića sa 6-3, 6-3 i plasirao se u polufinale. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj na Challenger Touru i ponovno je slavio Dodig, kao i 2024. na tvrdoj podlozi u Istanbulu.

Dodig (ATP - 214.) je u prvom setu dvaput oduzeo servis Ajdukoviću (ATP - 315.), u petom i devetom gemu, a to je ponovio i u osmom gemu druge dionice za vodstvo 5-3, nakon čega je uvjerljivo završio meč. Ajduković je svoju jedinu priliku za 'break' propustio u osmom gemu prvog seta, što mu je moglo donijeti izjednačenje na 4-4. Umjesto toga, u sljedećem gemu je izgubio servis, a time i prvi set, što je uvelike pomoglo Dodigu na putu prema polufinalu.

Sedmog nositelja Zadar Opena tamo čeka četvrti nositelj, Talijan Stefano Travaglia (ATP - 161.), kojem je Slovak Alex Molčan (ATP - 200.) predao meč nakon što je 34-godišnji talijanski tenisač osvojio prvi set sa 6-2. Za Dodiga će to biti sedmo polufinale na Challenger Touru, a u dosadašnjih šest, samo je jednom došao do finala, prošle godine na zemljanoj podlozi u Trstu, gdje je osvojio i pobjednički trofej.

Protiv iskusnog Talijana Matej nema dobra iskustva, jer ga je Travaglia pobijedio u oba prijašnja dvoboja, odigrana na Challenger Touru prošle godine. U Lisabonu na zemljanoj podlozi je izgubio u dva seta, a u Bergamu na dvoranskom turniru s tvrdom poogom je poražen u tri seta.

Drugi polufinalni ovogodišnjeg Zadar Opena par čine dvojica Francuza, drugi i treći nositelj, Kyrian Jacquet (ATP - 146.) i Arthur Gea (ATP - 144.). Dodig će u subotu pokušati doći do finala u Petrčanima, a u petak je u konkurenciji parova to već uspjelo Nini Serdarušiću. On i Ekvadorac Gonzalo Escobar su opravdali status prvih nositelja, ali u polufinalu nisu imali težak posao, jer su im Splićanin Josip Šimundža i Poljak Daniel Michalski predali meč nakon što su izgubili prva četiri odigrana gema. Serdarušić i Escobar će za trofej igrati protiv Talijana Simonea Agostinija i Čeha Jonasa Forejteka koji su sa 6-2, 6-0 bili bolji od Duje Ajdukovića i Admira Kalendera.
Ključne riječi
tenis Duje Ajduković Matej Dodig

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

