Gauff drugu godinu zaredom u finalu: Pokušat će doći do prvog naslova

Četvrta tenisačica svijeta, 22-godišnja Amerikanka Coco Gauff, drugu godinu zaredom borit će se za trofej na WTA 1000 turniru u Rimu, nakon što je u četvrtak u polufinalu svladala Rumunjku Soranu Cirsteu (WTA - 27.) sa 6-4, 6-3.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj u kojem je Gauff došla do četvrte pobjede.

Amerikanka je prošle godine poražena u finalu od domaće miljenice Jasmine Paolini, a u ovogodišnjem meču za trofej suparnica će joj biti pobjednica drugog polufinalnog dvoboja u kojem se sastaju dvije bivše višestruke rimske pobjednice, Poljakinja Iga Šwiatek (WTA - 3.) i Ukrajinka Elina Svitolina (WTA - 10.).

Šwiatek ima tri trofeja iz Foro Italica (2021., 2022. i 2024.), a Svitolina je dvaput bila pobjednica (2017. i 2018.).