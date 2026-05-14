Gauff drugu godinu zaredom u finalu: Pokušat će doći do prvog naslova

Četvrta tenisačica svijeta, 22-godišnja Amerikanka Coco Gauff, drugu godinu zaredom borit će se za trofej na WTA 1000 turniru u Rimu, nakon što je u četvrtak u polufinalu svladala Rumunjku Soranu Cirsteu (WTA - 27.) sa 6-4, 6-3.
Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj u kojem je Gauff došla do četvrte pobjede.'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Amerikanka je prošle godine poražena u finalu od domaće miljenice Jasmine Paolini, a u ovogodišnjem meču za trofej suparnica će joj biti pobjednica drugog polufinalnog dvoboja u kojem se sastaju dvije bivše višestruke rimske pobjednice, Poljakinja Iga Šwiatek (WTA - 3.) i Ukrajinka Elina Svitolina (WTA - 10.).
Šwiatek ima tri trofeja iz Foro Italica (2021., 2022. i 2024.), a Svitolina je dvaput bila pobjednica (2017. i 2018.).
POPULARNA PJEVAČICA
FOTO Kakva razlika! Maja Šuput pokazala lice prije i poslije šminke pa podijelila uzbudljivu novost
KVIZ
FOTO Prepoznajete li ove najposebnije hrvatske crkve: Tu su najmanja 'katedrala' na svijetu, čudo u 'centru svijeta'...
ODVAŽNA GLUMICA
FOTO Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz 'Euphorie'! Ovih dana svi govore samo o njoj
Napokon i kod nas
Bez bušenja zidova i navlačenja s vlasnikom: Je li ovo najbolje rješenje za podstanare?
Nova pravila kapitala