Sin Gorana Ivanišević nije uspio na Šalati

Finalist Zagreb Opena 2024., 21-godišnji Splićanin Luka Mikrut, vratio se u srijedu na natjecana nakon dva i pol mjeseca stanke zbog ozljede, i pobjedom nad Nijemcem Justinom Engelom 6-4, 3-6, 6-2 izborio nastup u 2. kolu turnira na zagrebačkoj Šalati.

"Jako sam sretan. Bio sam jako uzbuđen prije meča. Nisam znao što očekivati, ali sam ugodno iznenađen. Ruka mi još nije na sto posto, ali sam odigrao zreo meč. I da mi je ruka potpuno zdrava, mislim da bih bio jako zadovoljan kako sam odigrao", izjavio je Splićanin koji je još početkom ožujka ozlijedio zglob zapešća lijeve ruke te zbog toga još uvijek ne može koristiti svoj iznimno učinkovit i opasan dvoručni bekend kao oružje.

U četvrtak će imati priliku za novi test svojih sposobnosti, jer će u slučaju pobjede u osmini finala protiv Luksemburžanina Chrisa Rodescha, morati igrati i četvrtfinalni meč u kasnijem terminu, a prijavljen je i u konkurenciji parova.

"Nadam se da će ruka biti dobro, jer me sad, nakon meča, ništa ne boli. Fizički se osjećam odlično, jer iza sebe imam već dosta tjedana treninga. Nadam se da ću doći u situaciju igrati dva meča i da ne bi trebalo biti problema."

Uz njega će to isto pokušati napraviti i Josip Šimundža, koji je još u ponedjeljak izborio plasman u osminu finala, a u tom ga dvoboju čeka peti nositelj Mađar Zsombor Piros.

Nažalost, preostala trojica hrvatskih predstavnika koji su u srijedu bili u akciji nisu prošli prvu prepreku. Najbliži pobjedi bio je Mili Poljičak, ali je u trosatnoj borbi prepunoj preokreta na kraju ipak poražen od švicarskog kvalifikanta Dominica Strickera koji je slavio sa 7-6 (5), 6-7 (2), 7-5. Emanuela Ivaniševića pobijedio je Nijemac Diego Dedura-Palomero sa 6-1, 6-3, a Matej Dodig je uz propuštenu set-loptu u prvoj dionici, izgubio od sedmog nositelja Danca Augusta Holmgrena sa 7-6 (8), 3-6, 6-3.

Ono što u četvrtak čeka tenisače, u srijedu su prošle tenisačice. Pobjednice u prvom kolu morale su igrati i dvoboje osmine finala. Dvije su hrvatske predstavnice, Tena Lukas i Lea Bošković, uspjele proći prvu prepreku, ali se nisu plasirale u četvrtfinale.

Lukas je nakon pobjede 6-2, 6-2 nad drugom nositeljicom Tajvankom Joannom Garland, poražena od nekadašnje 65. tenisačice svijeta, Ruskinje Erike Andrejeve sa 6-4, 6-0. Andrejeva je u prvom kolu izbacila braniteljicu naslova, Zagrepčanku Taru Wuerth pobijedivši je sa 6-3, 6-1.

Lea Bošković je u prvom kolu svladala osmu nositeljicu Španjolku Irene Burillo Escorihuelu sa 6-0, 2-6, 6-1, ali je onda naletjela na raspoloženu švedsku kvalifikanticu Caijsu Wildu Hennemann koja ju je pobijedila sa 6-4, 6-1.

ATP Challenger 75 "Zagreb Open", pojedinačno - 1. kolo

Jan Choinski (VBR/1) - Juan Pablo Ficovich (Arg) 2-6, 6-4, 6-4

Daniel Elahi Galan (Kol) - Thiago Seyboth Wild (Bra) 6-4, 6-3

LUKA MIKRUT (HRV) - Justin Engel (Njem) 6-4, 3-6, 6-2

Chris Rodesch (Luk/6) - Stefan Dostanić (SAD) 5-7, 6-4, 6-2

Dominic Stricker (Švi) - MILI POLJIČAK (HRV) 7-6 (5), 6-7 (2), 7-5

Yannick Theodore Alexandrescou (Fra) - Thanasi Kokkinakis (Aus) predaja bez borbe

August Holmgren (Dan/7) - MATEJ DODIG (HRV) 7-6 (8), 3-6, 6-3

Andres Andrade (Ekv) - Thiago Monteiro (Bra) 4-6, 6-4, 6-4

Elmer Moller (Dan/3) - Nerman Fatić (BIH) 6-3, 6-7 (5), 6-1

Zsombor Piros (Mađ/5) - Jonas Forejtek (Češ) 4-6, 6-1, 6-0

Diego Dedura-Palomero (Njem) - EMANUEL IVANIŠEVIĆ (HRV) 6-1, 6-3

W75 ITF World Tour "Zagreb Open", pojedinačno - 1. kolo

Ella Seidel (Njem/1) - Denislava Gluškova (Bug) 6-2, 6-0

Sun Xinran (Kin) - LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ (HRV) 6-4, 6-1

Caijsa Wilda Hennemann (Šve) - Giorgia Pedone (Ita) 7-6 (4), 6-4

LEA BOŠKOVIĆ (HRV) - Irene Burillo Escorihuela (Špa/8) 6-0, 2-6, 6-1

Polona Hercog (Slo) - Lucrezia Stefanini (Ita/3) 7-6 (4), 7-5

Ayla Aksu (Tur) - DORA MIŠKOVIĆ (HRV) 2-6, 6-3, 6-0

Selena Janićijević (Fra) - MIHAELA LES (HRV) 6-7 (1), 6-2, 6-2

Kajsa Rinaldo Persson (Šve) - Teodora Kostović (Srb/5) 6-2, 4-1, predaja

Nao Hibino (Jap/6) - Elza Tomase (Lat) 4-6, 6-4, 6-3

Lisa Zaar (Šve) - Katherine Sebov (Kan) 6-3, 6-0

Sada Nahimana (Bdi) - Manon Leonard (Fra) 6-1, 6-7 (5), 6-2

Carol Young Suh Lee (SAD/4) - Julia Avdejeva 6-1, 6-2

Carolina Alves (Bra) - Ana Sofia Sanchez (Mex) 4-6, 7-5, 7-5

Erika Andrejeva – TARA WUERTH (HRV) 6-3, 6-1

TENA LUKAS (HRV) - Joanna Garland (Tjv) 6-2, 6-2

Osmina finala

Ella Seidel (Njem/1) - Sun Xinran (Kin) 6-2, 6-0

Caijsa Wilda Hennemann (Šve) - LEA BOŠKOVIĆ (HRV) 6-4, 6-1

Polona Hercog (Slo) - Ayla Aksu (Tur) 6-3, 7-5

Kajsa Rinaldo Persson (Šve) - Selena Janićijević (Fra) 6-0, 6-1

Lisa Zaar (Šve) - Nao Hibino (Jap/6) 6-2, 6-2

Sada Nahimana (Bdi) - Carol Young Suh Lee (SAD/4) 6-2, 6-4

Anouck Vrancken Peeters (Niz) - Carolina Alves (Bra) 6-4, 6-4

Erika Andrejeva – TENA LUKAS (HRV) 6-4, 6-0