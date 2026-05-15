Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP RIM

Pavić i Arevalo ostali bez polufinala: Hrvat po prvi puta nakon dvije godine ispada iz Top 10

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Croatia v France
Antonio Bronic/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
15.05.2026.
u 20:54

Pavić će zbog poraza u četvrtfinalu Rima, gdje brani prošlogodišnji naslov, od ponedjeljka zauzimati 14. mjesto ATP ljestvice u konkurenciji parova

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora neće igrati u polufinalu zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu, njih su u četvrtfinalu svladali Amerikanac Christian Harrison i Britanac Neal Skupski sa 6-4, 6-4.

Pavić i Arevalo su vodili 3-2 bez breaka kada je kiša na duže vrijeme prekinula dvoboj. Kada su se parovi vratili na teren Harrison i Skupski su napravili niz od tri gema, poveli su 5-3 i time osigurali vodstvo u setovima.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

U drugom setu američki i britanski tenisač su do breaka stigli kod 1-1 te su sve do kraja čuvali stečenu prednost za plasman među četiri najbolja para u Rimu.

Hrvatski tenis ipak će imati svog predstavnika u polufinalu rimskog turnira. Nikola Mektić će zajedno sa svojim partnerom, američkim igračem Austinom Krajicekom, igrati protiv drugih nositelja, Španjolca Granollersa i Argentinca Zeballosa.

Pavić će zbog poraza u četvrtfinalu Rima, gdje brani prošlogodišnji naslov, od ponedjeljka zauzimati 14. mjesto ATP ljestvice u konkurenciji parova. To znači da će po prvi puta nakon svibnja 2024. ispasti iz Top 10 najboljih svjetskih igrača u parovima. Do turnira u Rimu zauzimao je deveto mjesto, a neko vrijeme bio je i svjetski broj jedan u parovima.
Ključne riječi
ATP ljestvica Masters 1000 ATP Rim Marcelo Arevalo Mate Pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!