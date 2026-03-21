Wimbledon uvodi revoluciju u tenis koja će promijeniti povijest 'bijelog sporta' i kultni turnir

Organizatori Grand Slam turnira u Wimbledonu objavili su u subotu kako će se ove godine prvi put na terenima koristiit video tehnologija.

"Igrači će moći tražiti provjeru specifičnih odluka glavnog suca (kao što su, na primjer, 'not-up', 'faul shot', 'touch') bilo prilikom završetka poena, kada igrač odmah zaustavi igru, ili odmah nakon završetka poena (u slučaju ometanja)“, priopćio je All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).

Video tehnologija bit će postavljena na Centralnom terenu i Terenu broj jedan za sve mečeva, kao i na još četiri terena za mečeve u pojedinačnoj konkurenciji. Igračima neće imati ograničenja u broju zahtjeva za video provjerom sudačkih odluka.

Igrači će moći tražiti provjere neke odluke glavnog suca, ali video provjera neće se moći koristiti za automatske elektronske kontrole linija, koja se od prošle godine koristi u Wimbledonu kako bi se utvrdilo je li loptica u terenu ili izvan terena. Treći Grand Slam tunrir sezone ove godine počinje 29. lipnja i traje do 12. srpnja.