PRVI PUT

Wimbledon uvodi revoluciju u tenis koja će promijeniti povijest 'bijelog sporta' i kultni turnir

21.03.2026.
u 16:00

Video tehnologija bit će postavljena na Centralnom terenu i Terenu broj jedan za sve mečeva, kao i na još četiri terena za mečeve u pojedinačnoj konkurenciji. Igračima neće imati ograničenja u broju zahtjeva za video provjerom sudačkih odluka

Organizatori Grand Slam turnira u Wimbledonu objavili su u subotu kako će se ove godine prvi put na terenima koristiit video tehnologija. 

"Igrači će moći tražiti provjeru specifičnih odluka glavnog suca (kao što su, na primjer, 'not-up', 'faul shot', 'touch') bilo prilikom završetka poena, kada igrač odmah zaustavi igru, ili odmah nakon završetka poena (u slučaju ometanja)“, priopćio je All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).

Video tehnologija bit će postavljena na Centralnom terenu i Terenu broj jedan za sve mečeva, kao i na još četiri terena za mečeve u pojedinačnoj konkurenciji. Igračima neće imati ograničenja u broju zahtjeva za video provjerom sudačkih odluka. 

Igrači će moći tražiti provjere neke odluke glavnog suca, ali video provjera neće se moći koristiti za automatske elektronske kontrole linija, koja se od prošle godine koristi u Wimbledonu kako bi se utvrdilo je li loptica u terenu ili izvan terena.  Treći Grand Slam tunrir sezone ove godine počinje 29. lipnja i traje do 12. srpnja. 

Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
16:52 21.03.2026.

Znam . Više se neće zvati bijelim sportom . Nije u duhu tzv. političke ispravnosti.

Split: Dan narcisa na rivi
HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

