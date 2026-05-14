ATP RIM

Sinner saznao protivnika u polufinalu: Medvjedev uz puno muke svladao iznenađenje turnira

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.05.2026.
u 23:27

Španjolac, koji je kao "lucky loser" ušao u glavni ždrijeb, je sjajno otvorio meč. Za 26 minuta je dobio prvi set sa 6-1 uz dva breaka

Nakon Talijana Jannika Sinnera, plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Rimu izborio je i ruski tenisač Danil Medvedjev.

Sedmi nositelj je mjesto u polufinalu izborio pobjedom protiv Španjolca Martina Landalucea sa 1-6, 6-4, 7-5.

Španjolac, koji je kao "lucky loser" ušao u glavni ždrijeb, je sjajno otvorio meč. Za 26 minuta je dobio prvi set sa 6-1 uz dva breaka.

Međutim, Medvjedev je u nastavku meča našao igru za 20-godišnjeg Španjolca okrenuvši rezultat u svoju korist.

"Na početku je igrao nestvarno. Ako bude igrao kao u prvom setu svakog meča, bit će među pet najboljih do kraja godine," kazao je Rus o Španjolcu.

"Kad si mlad, teško je odigrati cijeli meč poput ovog, pa sam se jednostavno borio. Sretan sam što sam uspio osigurati pobjedu," dodao je.

Medvjedev će u polufinalu igrati protiv svjetskog broja 1 Sinnera, koji stiže s rekordnim nizom od 32 pobjede na Mastersu 1000. Sinner vodi u njihovim međusobnim susretima sa 9-7.

