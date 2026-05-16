HOROR SCENA

VIDEO Prvi igrač svijeta jedva stajao na nogama i povraćao na terenu: 'Činilo se kao napad panike'

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.05.2026.
u 20:44

Mora se reći i kako za Sinnera ovo nije prvi takav slučaj. Nešto slično mu se dogodilo na Australian Openu 2025. protiv Holgera Runnea

Jannik Sinner uspio je pobijediti Daniila Medvjedeva u polufinalu Masters 1000 turnira u Rimu i izboriti finale protiv Caspera Ruuda. Talijan je na kraju slavio s 2:1 u setovima 6:2, 5:7 i 6:4 te će pokušati doći do 35. pobjede za redom na Masters 1000 turnira. Ipak, nakon meča puno se više priča o Sinnerovom fizičkom stanju.

Prvi igrač svijeta u nekoliko se navrata morao oslanjati na reket kako bi ostao stajati na nogama, više puta moglo ga se vidjeti kako se trese, a u jednom trenutku se i ispovraćao na terenu. U trećem setu morao je zatražiti medicinski time-out zbog jakih grčeva u nozi. Video te situacije možete pogledati OVDJE.

Scene iz Rima ubrzo su obišle svijet kao i komentari bivše osvajačice US Opena Flavije Penette koja je u programu Sky Sportsa rekla:

- Činilo mi se kao napad anksioznosti ili panike jer odjednom nije mogao normalno disati. Ipak, uspio se vrlo brzo smiriti, kontrolirati i spustiti puls, što me zaista iznenadilo.

Mora se reći i kako za Sinnera ovo nije prvi takav slučaj. Nešto slično mu se dogodilo na Australian Openu 2025. protiv Holgera Runnea. Tada je nakon meča rekao kako se morao boriti s Runeom i sa samim sobom.
