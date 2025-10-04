Šibenčani stigli do nove pobjede u Eurokupu, u nedjelju odluka o prvom mjestu u skupini

Šibenik je domaćin kvalifikacijske skupine C vaterpolskog Eurokupa, a u subotu je Solaris u drugom kolu ostvario i drugu pobjedu ovaj put nadjačavši rumunjski Rapid iz Bukurešta s 21-14 (5-4, 4-3, 5-3, 7-4).

Nakon dva kola na vrhu ljestvice su Solaris i Steaua s maksimalnih šest bodova. Ove subote Steaua je pobijedila Dinamo Tbilisi 14-8 u ogledu drugog kola, a gruzijsku momčad je u prvom kolu Solaris pobijedio 17-14. Tako će o prvom mjestu odlučiti nedjeljni dvoboj Solarisa i Steaue od 12.30 sati.

Niko Čubrančić bio je sa sedam golova prvi strijelac Solarisa u pobjedi protiv bukureštanskog Rapida, dok je Eugen Koprčina postigao pet. Po dva su za Šibenčane postigli Hrvoje Zvono, Roko Pelicarić i Andrija Vlahović.