Legendarni nogometaš: Bilo mi je teže igrati protiv Perišića nego protiv Messija i Ronalda

Talijanski nogometaš Alessandro Florenzi osvrnuo se na godine provedene u Serie A, ali i na pojedince koji su mu, kako sam priznaje, ostavili najdublji trag na terenu. Iako je tijekom karijere dijelio travnjak s nekim od najvećih imena modernog nogometa, jedno ga je ime posebno iznenadilo.

- Sučelio sam se s Lionelom Messijem i Cristianom Ronaldom, i naravno da ih treba poštovati zbog njihovog nevjerojatnog talenta i postignuća. No, igrač koji mi je stvarno zadao najviše muka bio je Ivan Perišić. Protiv njega mi je bilo teže igrati. Mogao je napadati s desne ili lijeve strane, nije bilo važno gdje je igrao. Nikad nije prestajao trčati niti vršiti pritisak na obranu, bilo je to pravo mučenje igrati protiv njega - poručio je Florenzi.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Perišićev put, koji ga je od milanskog Intera odveo do Londona, Florenzi vidi kao primjer modernog profesionalca koji se ne oslanja isključivo na tehniku, već na konstantan rad i fizičku dominaciju. Upravo takvi profili, smatra on, često prolaze ispod radara javnosti, ali su noćna mora za obrambene igrače.

Florenzi, s druge strane, nikada nije bio klasična zvijezda koja privlači naslovnice zbog spektakularnih poteza. Njegova karijera više je nalikovala maratonu nego sprintu, ispunjena prilagodbama, promjenama uloga i stalnom borbom za mjesto u momčadi. Treneri su ga koristili kao rješenje, često u trenucima kad je bilo potrebno “zakrpati” problem na terenu.

Iako je najdublji trag ostavio u Romi, gdje je izrastao iz omladinske škole u simbol pouzdanosti, Florenzi je kroz inozemne epizode u Španjolskoj i Francuskoj naučio drukčije dimenzije igre, što mu je kasnije pomoglo u Milanu. Upravo ondje je, bez velike pompe, bio dio momčadi koja je prekinula dugogodišnje čekanje na naslov prvaka.

VEZANI ČLANCI:

Na reprezentativnoj razini nikada nije bio nositelj igre, ali je često bio figura ravnoteže, igrač kojeg izbornici cijene zbog discipline i razumijevanja sustava. Europsko zlato iz 2021. godine doživljava više kao potvrdu kolektivne snage nego osobni vrhunac.

Odlaskom u igračku mirovinu ovoga ljeta, Florenzi zatvara poglavlje karijere koje se možda neće pamtiti po individualnim nagradama, ali hoće po trajnoj prisutnosti, prilagodljivosti i ulozi tihog profesionalca, onog kojeg su suigrači uvijek željeli uz sebe, a protivnici rado izbjegavali.