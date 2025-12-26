Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRAVA GOLIJADA

Rijeka u velikom derbiju pobijedila Futsal Dinamo, Suton zabio čak pet golova

Rijeka: Utakmica SuperSport HMNL-a između Rijeke i Dinama
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 20:11

Sada su na vrhu ljestvice bodovno izjednačeni Futsal Dinamo i Rijeka, ta dva sastava imaju po 19 bodova. Bod manje ima Olmissum, a klub iz Omiša će u subotu igrati na domaćem terenu protiv splitske Torcide u devetom kolu. Četvrti Osijek ima 14, a peta Torcida 13 bodova

U prvom susretu devetog kola hrvatske malonogometne lige igrači Rijeke su na domaćem parketu svladali vodeći Futsal Dinamo rezultatom 6:3.

Rijeka je već nakon prvog poluvremena trasirala put prema pobjedi, a riječki junak bio je Luka Suton koji je u prvom dijelu zabio tri pogotka za 3:0 domaćeg sastava.

Dalic

U 31. i 32. minuti Gudasić je postigao dva gola za dolazak Futsal Dinama na 3:2, ali ovog petka nezaustavljiv je bio Luka Suton koji je potom zabio novi pogodak, svoj četvrti na utakmici za 4:2. Do kraja utakmice postignuta su još tri pogotka, Rijeka je dala dva, a gosti jedan za konačnih 6:3 riječkog sastava. U završnici je ponovno strijelac bio Suton za ukupno čak pet golova na dvoboju.

Sada su na vrhu ljestvice bodovno izjednačeni Futsal Dinamo i Rijeka, ta dva sastava imaju po 19 bodova. Bod manje ima Olmissum, a klub iz Omiša će u subotu igrati na domaćem terenu protiv splitske Torcide u devetom kolu. Četvrti Osijek ima 14, a peta Torcida 13 bodova.

VEZANI ČLANCI:
Ključne riječi
1. hmnl futsal futsal Dinamo Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!