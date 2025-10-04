Kovačević: Nemamo što poletjeti, tek su prošla dva kola u Europi, moramo se 'prešaltati' na realnost

Moramo se 'prešaltati' na realnost, tako je trener Dinama Mario Kovačević opisao proces između pomalo i bizarnog dvoboja u Srbiji na praznim tribinama TSC Arene protiv izraelskog Maccabi Tel Aviva u drugom kolu Europske lige, u kojem je Dinamo autoritativno došao do 3:1 pobjede i zasjeo na prvo mjesto ljestvice Europske lige, i povratka HNL-u utakmicom devetog kola HNL-a protiv četvrtoplasirane i zasad iznenađujuće dobre Lokomotive (nedjelja 18.45, Max Sport 1). Momčad Nikice Jelavića će formalno biti domaćin u ovom ogledu, ali Dinamo će, naravno, na svojem maksimirskom stadionu imati domaćinski tretman u kontekstu prevlasti podrške.

Dinamo je u uistinu fantastičnom nizu od četiri uzastopne pobjede. Redom je zagrebačka momčad slavila protiv Hajduka na Poljudu (2:0), kući protiv Fenerbahčea u prvom kolu Europske lige (3:1), opet kući protiv Slaven Belupa (4:1) i sada u drugom kolu u Srbiji protiv Maccabija (3:1). Ukupni ovosezonski Dinamov učinak stoji na devet pobjeda, jednom remiju i jednom porazu u 11 natjecateljskih utakmica, uz gol-razliku 31:7.

Momčad je efikasna i atraktivna, ali uz veliku dozu kontrole na terenu, i ono što je najvažnije, konstantno u prvi plan iskaču novi igrači. Utakmice su rješavali igrači od Belje do Valinčića, od Kulenovića do Lisice, od Bakrara do Hoxhe, od Stojkovića do Vidovića. A još uvijek će sigurno kroz sezonu svoje trenutke zavrijediti i igrači poput Mudražije, Solde i Varele koji još nisu probili brojku od 200 minuta na terenu u ovoj sezoni.

Naglašavao je to Kovačević više puta. Možda je i najuzbudljivija činjenica kod ovog novog Dinama ta da se zaista nikad ne zna tko će biti igrač prevage, prije mjesec dana bi primjerice rijetko tko rekao da će u rujnu Hoxha i Bakrar biti glavni ofenzivni oslonci Dinama. Čak i kad Kovačević nešto zarotira u odnosu na Europu, ne može se to ni nazvati odmaranjem, jer u vatru i dalje u HNL-u onda gurne igrače poput Bennacera, Kulenovića, Villara ili Vidovića, koji su i dalje iznimna kvaliteta. U subotu se za službene klupske kanale (nije bilo konferencije za medije) Kovačević za početak još malo osvrnuo na Maccabi i sjajno stanje u Europskoj ligi.

- Napravili smo analizu, vratili se u petak rano ujutro, napravili trening, imamo još jedan prije Lokomotive. Veselimo se što smo pobijedili jednog takvog protivnika kao Maccabi, ali u mislima je Lokomotiva, idemo dalje. Nemamo što poletjeti, tek su dva kola prošla u Europi. Drago mi je da smo pobijedili protiv dvije različite momčadi. Bitno je da se znamo prilagoditi svakome, mi smo Dinamo i uvijek želimo pobijediti. I tako ćemo i nastaviti u Europi - jasno poručuje Kovačević.

U ovakvom brzom ritmu nema puno vremena. Povratak, dva treninga i utakmica. Energetsko stanje u momčadi je za Marija Kovačevića izrazito bitan faktor.

- Moramo se prešaltati na realnost, na ovu utakmicu protiv Lokomotive. Vjerujem da ćemo biti energetski dobri, nama je HNL najvažniji. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmice - poručio je strateg Dinama.

Koliko Dinamu dobro u ovim trenucima sjeda činjenica da ima dobru širinu kadra?

- Klub kao što je Dinamo mora imati širinu. Svi dobro rade, 14-15 igrača više koristim, ali i ovi drugi su odlični, nije me strah ni njima dati priliku. Važno je da budemo energetski na maksimumu, nemamo novih ozljeda. Svi su u kadru i složit ćemo pravu momčad, koja može pobijediti Lokomotivu. Imamo još jedan trening pa ćemo odlučiti koliko će biti promjena jer je Lokomotiva jako dobra momčad, pogotovo trkački. Moramo trkački biti na visokoj razini.

Vraća li se u kadar španjolski stoper Sergi Dominguez?

- Trenirao je jučer, zasebno, sad će s momčadi. Ako bude 100 posto spreman, igrat će, ako ne, nećemo ni s kim riskirati.

Pohvalio je Kovačević Lokomotivu i njihovog trenera Nikicu Jelavića.

- Moram ih pohvaliti, igraju jako dobro, spoj iskustva i mladosti. Kolegi Nikici Jelaviću svaka čast, igra nogomet drugačiji od svih, energetski na jako visokoj razini. Imaju dobrih mladih igrača, morat ćemo se baš jako dobro pripremiti, moramo biti maksimalni ako želimo tri boda, toga smo svjesni.