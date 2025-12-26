Naši Portali
DALI SU PUNO KLUBU

Hrvatski klub 'pustit' će dva igrača: Na nama je da im pronađemo adekvatne zamjene

Vukovar i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
26.12.2025.
u 20:55

Željeli bismo se dodatno pojačati prema naprijed, u vezi i na bočnim pozicijama, a sve ostalo ovisi i o mogućim ponudama i transferima - rekao je trener Varaždina

"Iza NK Varaždina je godina koja će ostati zapisana velikim sportskim i organizacijskim iskoracima – od povijesnog plasmana u europska natjecanja i prve europske utakmice u Varaždinu nakon 14 godina, do dovršetka važnih infrastrukturnih projekata i vidljivog rasta kluba na svim razinama", objavili su na službenoj stranici kluba.

Momčad koju vodi Nikola Šafarić nakon 18 kola drži šestu poziciju u SuperSport HNL-u, iako je u posljednja dva prvenstvena nastupa ostala bez bodova. Varaždinski strateg uoči zimske stanke otvoreno je govorio o mogućim kadrovskim promjenama, pritom najavivši da bi klub mogao ostati bez dvojice stožernih igrača.

- Znamo što nas čeka u ovih šest mjeseci. Trenutačno imamo neke prodajne igrače, a klub funkcionira na način da prodaje igrače i pronalazi nove koje potom treba pripremiti za sve ono što je pred nama. Sigurno ćemo osvježiti momčad, a hoćemo li već sada napraviti neki transfer, vidjet ćemo - rekao je Nikola Šafarić, te dodao:

- Ba i Boršić odradili su nekoliko vrhunskih sezona u Varaždinu i dali veliki doprinos stabilnosti kluba. Kako dolaze u određene godine, klub će im izaći u susret te će, ako se sada na zimu ne prodaju, u ljeto otići kao slobodni igrači, a na nama je da za njih pronađemo adekvatne zamjene. Željeli bismo se dodatno pojačati prema naprijed, u vezi i na bočnim pozicijama, a sve ostalo ovisi i o mogućim ponudama i transferima - zaključio je trener Varaždina.

Lamine Ba (28), stoper iz Mauritanije, član je Varaždina od ljeta 2022. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 600 tisuća eura, a u klupskom dresu upisao je 88 nastupa, uz jedan pogodak i dvije asistencije.

Antonio Boršić (30) stigao je u Varaždin u ljeto 2023., a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 700 tisuća eura. Također je odigrao 88 utakmica, pritom postigavši jedan pogodak i upisavši pet asistencija.

Vatreni Hrvatska reprezentacija golovi Osasuna Ante Budimir

