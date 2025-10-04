Stanovnik Beograda s prijateljem došao pogledati Dinamo, a onda je doživio neugodno iznenađenje

Stanovnike Bačke Topole, gradića s 14.000 stanovnika na sjeveru Srbije, uglavnom ne zanima što izraelski nogometni klub Maccabi igra ondje utakmice Europske lige ili to podržavaju, ali neki kažu da zbog genocida u Pojasu Gaze ne bi trebao biti ondje. Maccabi iz Tel Aviva je u četvrtak na stadionu lokalnog kluba TCB Bačka Topola izgubio s 1-3 od Dinama. Ondje će ugostiti i danski Mydtylland, francuski Lyon i talijansku Bolognu.

"Zbog okupacije i genocida koji Izrael provodi nad Palestincima, te ratnih zločina u Pojasu Gaze, trebao bi biti izbačen iz natjecanja, a ne igrati u našem mjestu", kaže 41-godišnji stanovnik Bačke Topole. Zamolio je za anonimnost jer "ne zna kakve bi posljedice mogao imati zbog izjave".

Uoči početka utakmice s Dinamom šetao je psa pored stadiona oko kojega nije bilo gotovo nikoga. Maccabi, jedini predstavnik Izraela u europskim natjecanjima ove sezone, ne prodaje ulaznice domaćim stanovnicima. Klub TCB Bačka Topola, koji im ustupa stadion, dobije 50 karata. Ostale prodaje navijačima Maccabija i gostujućim ekipama, ali UEFA ovaj put nije dopustila prodaju Dinamovim navijačima.

"Nema smisla uopće igrati bez publike", kaže susjeda iz obližnje zgrade. Dodaje da nema ništa protiv igranja kluba iz Izraela na tom stadionu s 4.500 mjesta.

Maccabi je upravo i odabrao Bačku Topolu za domaćinstvo europskih utakmica jer je riječ o pomalo izoliranom vojvođanskom mjestu na sjeveru Srbije, s čijom vladom izraelska ima prisne odnose, a također i sa susjednom Mađarskom. Neki stanovnici nisu niti znali da se igra utakmica.

"Sve protječe mirno", kaže izraelski djelatnik sigurnosti, koji na parkiralištu uz stadion provjerava akreditacije.

Nekoliko navijača Maccabija doputovalo je iz Izraela na utakmicu s Dinamom. Među njima 27-godišnji Yoav koji se ogrnuo žuto-plavim klupskim šalom tek nakon što je autom došao do stadiona. "Bili smo prethodno u Beogradu i Novom Sadu, ali ondje nismo isticali Maccabijeva obilježja. Nismo htjeli izazivati reakcije jer nikad se ne zna što se može dogoditi", rekao je u pratnji dvojice prijatelja iz Izraela.

U brojnim europskim gradovima održavaju se prosvjedi nakon što je izraelska vojska zaustavila međunarodnu humanitarnu flotilu od 50 brodica i uhitila oko 500 članova posade koji su namjeravali dopremiti pomoć iscrpljenim stanovnicima opkoljenog Pojasa Gaze.

"Ovdje nema nikakvih prosvjeda niti ih je bilo", kaže srpski policajac na stadionu. "Imamo dovoljno vlastitih prosvjeda u Srbiji pa bi nam samo još takvi trebali", dodao je.

Na stadionu se okupilo 100-ak gledatelja, a među njima 45-godišnji navijač Maccabija koji je doputovao sa 12-godišnjim sinom. Smatra da bi se utakmice trebale igrati u Tel-Avivu.

"No u Srbiji se lijepo osjećamo. Ljudi su ljubazni prema nama", rekao je odbivši se predstaviti imenom.

Maccabi je prije zagrebačkog Dinama ugostio u Bačkoj Topoli malteški Hamrun Spartans i Dinamo Kijev. Tamošnji stadion je dom Maccabijevom srpskom treneru Žarku Laziću koji je 106 puta bio na klupi TCB Bačke Topole prije nego je u ljeto 2024. prešao u Maccabi. Prije godinu dana je vodio izraelsku ekipu protiv bivšeg kluba u pretkolu Europske lige.

Skupina UN-ovih stručnjaka za ljudska prava pozvala je organizatora UEFA-u na izbacivanje izraelskih ekipa iz europskih natjecanja, po uzoru na slučaj Rusije. Lazić ne otkriva utječe li to na njegovu ekipu.

"Mogu govoriti samo o sportu, ne o drugim stvarima", odgovorio je na konferenciji za medije.

Trener iz podmlatka TSC Bačke Topole, zamolivši za anonimnost, rekao je Hini da "ne treba miješati sport i politiku".

"Sportašima ne treba oduzimati priliku da se natječu. Sport služi za zabavu i zbližavanje", izjavio je taj mladi srpski trener.

Vukašin Tatić, 39-godišnji stanovnik Beograda, s prijateljem se dovezao automobilom kako bi pogledao ogled Maccabija i Dinama. Razočarani su napustili parkiralište nakon što im je rečeno da nema ulaznica u slobodnoj prodaji. Tatić podržava igranje izraelskog kluba u Bačkoj Topoli jer "Srbija i Izrael imaju povijesno dobre odnose".

Trener Lazić smatra da je loše što se te utakmice igraju pred praznim tribinama.

"Osjećaj je neusporedivo drugačiji", napominje. "I utakmica s Dinamom bila bi drukčija pred ispunjenim tribinama".