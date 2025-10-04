Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U BAČKOJ TOPOLI

Stanovnik Beograda s prijateljem došao pogledati Dinamo, a onda je doživio neugodno iznenađenje

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Foto: Antonio Ahel
1/7
VL
Autor
Hina
04.10.2025.
u 15:18

Nekoliko navijača Maccabija doputovalo je iz Izraela na utakmicu s Dinamom. Među njima 27-godišnji Yoav koji se ogrnuo žuto-plavim klupskim šalom tek nakon što je autom došao do stadiona. "Bili smo prethodno u Beogradu i Novom Sadu, ali ondje nismo isticali Maccabijeva obilježja. Nismo htjeli izazivati reakcije jer nikad se ne zna što se može dogoditi", rekao je u pratnji dvojice prijatelja iz Izraela.

Stanovnike Bačke Topole, gradića s 14.000 stanovnika na sjeveru Srbije, uglavnom ne zanima što izraelski nogometni klub Maccabi igra ondje utakmice Europske lige ili to podržavaju, ali neki kažu da zbog genocida u Pojasu Gaze ne bi trebao biti ondje. Maccabi iz Tel Aviva je u četvrtak na stadionu lokalnog kluba TCB Bačka Topola izgubio s 1-3 od Dinama. Ondje će ugostiti i danski Mydtylland, francuski Lyon i talijansku Bolognu.

"Zbog okupacije i genocida koji Izrael provodi nad Palestincima, te ratnih zločina u Pojasu Gaze, trebao bi biti izbačen iz natjecanja, a ne igrati u našem mjestu", kaže 41-godišnji stanovnik Bačke Topole. Zamolio je za anonimnost jer "ne zna kakve bi posljedice mogao imati zbog izjave".

Uoči početka utakmice s Dinamom šetao je psa pored stadiona oko kojega nije bilo gotovo nikoga. Maccabi, jedini predstavnik Izraela u europskim natjecanjima ove sezone, ne prodaje ulaznice domaćim stanovnicima. Klub TCB Bačka Topola, koji im ustupa stadion, dobije 50 karata. Ostale prodaje navijačima Maccabija i gostujućim ekipama, ali UEFA ovaj put nije dopustila prodaju Dinamovim navijačima.

"Nema smisla uopće igrati bez publike", kaže susjeda iz obližnje zgrade. Dodaje da nema ništa protiv igranja kluba iz Izraela na tom stadionu s 4.500 mjesta.

Maccabi je upravo i odabrao Bačku Topolu za domaćinstvo europskih utakmica jer je riječ o pomalo izoliranom vojvođanskom mjestu na sjeveru Srbije, s čijom vladom izraelska ima prisne odnose, a također i sa susjednom Mađarskom. Neki stanovnici nisu niti znali da se igra utakmica.

"Sve protječe mirno", kaže izraelski djelatnik sigurnosti, koji na parkiralištu uz stadion provjerava akreditacije.

Nekoliko navijača Maccabija doputovalo je iz Izraela na utakmicu s Dinamom. Među njima 27-godišnji Yoav koji se ogrnuo žuto-plavim klupskim šalom tek nakon što je autom došao do stadiona. "Bili smo prethodno u Beogradu i Novom Sadu, ali ondje nismo isticali Maccabijeva obilježja. Nismo htjeli izazivati reakcije jer nikad se ne zna što se može dogoditi", rekao je u pratnji dvojice prijatelja iz Izraela.

U brojnim europskim gradovima održavaju se prosvjedi nakon što je izraelska vojska zaustavila međunarodnu humanitarnu flotilu od 50 brodica i uhitila oko 500 članova posade koji su namjeravali dopremiti pomoć iscrpljenim stanovnicima opkoljenog Pojasa Gaze.

"Ovdje nema nikakvih prosvjeda niti ih je bilo", kaže srpski policajac na stadionu. "Imamo dovoljno vlastitih prosvjeda u Srbiji pa bi nam samo još takvi trebali", dodao je.

Na stadionu se okupilo 100-ak gledatelja, a među njima 45-godišnji navijač Maccabija koji je doputovao sa 12-godišnjim sinom. Smatra da bi se utakmice trebale igrati u Tel-Avivu.

"No u Srbiji se lijepo osjećamo. Ljudi su ljubazni prema nama", rekao je odbivši se predstaviti imenom.

Maccabi je prije zagrebačkog Dinama ugostio u Bačkoj Topoli malteški Hamrun Spartans i Dinamo Kijev. Tamošnji stadion je dom Maccabijevom srpskom treneru Žarku Laziću koji je 106 puta bio na klupi TCB Bačke Topole prije nego je u ljeto 2024. prešao u Maccabi. Prije godinu dana je vodio izraelsku ekipu protiv bivšeg kluba u pretkolu Europske lige.

Skupina UN-ovih stručnjaka za ljudska prava pozvala je organizatora UEFA-u na izbacivanje izraelskih ekipa iz europskih natjecanja, po uzoru na slučaj Rusije. Lazić ne otkriva utječe li to na njegovu ekipu.

"Mogu govoriti samo o sportu, ne o drugim stvarima", odgovorio je na konferenciji za medije. 

Trener iz podmlatka TSC Bačke Topole, zamolivši za anonimnost, rekao je Hini da "ne treba miješati sport i politiku".

"Sportašima ne treba oduzimati priliku da se natječu. Sport služi za zabavu i zbližavanje", izjavio je taj mladi srpski trener.

Vukašin Tatić, 39-godišnji stanovnik Beograda, s prijateljem se dovezao automobilom kako bi pogledao ogled Maccabija i Dinama. Razočarani su napustili parkiralište nakon što im je rečeno da nema ulaznica u slobodnoj prodaji. Tatić podržava igranje izraelskog kluba u Bačkoj Topoli jer "Srbija i Izrael imaju povijesno dobre odnose".

Trener Lazić smatra da je loše što se te utakmice igraju pred praznim tribinama.

"Osjećaj je neusporedivo drugačiji", napominje. "I utakmica s Dinamom bila bi drukčija pred ispunjenim tribinama".

Hrvatska legenda ne može vjerovati: 'Neka liječnici pregledaju Luku Modrića, pa kako je to moguće?'
Ključne riječi
Europska liga Srbija Bačka Topola Maccabi Tel Aviv Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
15:54 04.10.2025.

"srbija ima povijesno dobre odnose s Izraelom" ?!? Kad je nastao Izrael? Šta je tad Srbija bila osim sastavni dio Jugoslavije koja nije imala nikakve diplomatske odnose s Izraelom (osim ako ne računamo "Judenfrai depešu" iz Srbije)... "Povijesno dobri" u u zadnjih 35 godina!? 🤦 Bože moj je ga ovi Srbi lupetaju u svojoj mitomaniji....

Avatar Zgubider..
Zgubider..
15:51 04.10.2025.

Mene samo interesira zašto se Izrael, zemlja Azije, natječe u europskim nogometnim natjecanjima?! Po tome bi i Iran mogao u Ligu prvaka...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
VELIKI INTERVJU

Luka Modrić otvoreno: Milan sam odabrao zbog Bobana i djetinjstva, a ovo je razlog zbog kojeg trajem

- Iskreno, ne volim uspoređivati trenere. Ono što mogu reći o Allegriju je da je sjajan trener, sjajna osobnost, vrlo je zabavan, ali i izravan prema igračima. Iskren je i kaže ti što očekuje od tebe, što moraš raditi i što radiš pogrešno.Nije važno o kome se radi, isti pristup ima prema svim igračima. To mi se jako sviđa - rekao je Modrić o treneru Milana

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Video sadržaj
IVAN TOMEČAK

Ikona HNL-a i plavih za VL: Protivnici u Europi boje se Dinama, a sada ću vam reći i zašto je tako

– Nisam očekivao da će ovako brzo sve pohvatati, pogotovo zbog toga što je klub naglo ostao bez nekog kostura. U takvim situacijama zna biti dosta nezgodno, ali Dinamo se odlično prilagodio. I igrači iz prvog plana, kao i igrači koji uđu u igru, svi su stvarno na iznimno visokoj razini. Izgledaju europski i moćno, imaju glavu i rep. Tko god da igra, koliko god da igra, svi su gladni uspjeha.

Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva
Video sadržaj
IVAN TOMEČAK ZA VL

Pojačanje Dinama oduševljava svojim igrama: 'Ako ostane zdrav, brzo će među vatrene'

- Stvarno na terenu izgleda odlično. Fizička moć mu se posebno ističe, jako je visoka, i to je danas jako važno. Ima moć ponavljanja, čvrst je u duelu, evo i protiv Maccabija je dodao asistenciju. Izrazito je brz, moćan i okomit - o Morisu Valinčiću je rekao Ivan Tomečak, 35-godišnjak koji je danas desni bek (ili desni vezni) Rudeša, a igrao je za Dinamo, Rijeku, Club Brugge, Al-Nassr, Lokomotivu, Goricu, Dnjipro i Mechelen

Učitaj još