VELIKO NATJECANJE

Izbornik Dagur uoči Eura: Hrvatski ljudi dobro znaju koliko je teško ovo natjecanje

Zadar: Izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sugurdsson na nedjeljnom doručku u centru grada
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/2
Autor
Edi Džindo
26.12.2025.
u 20:40

- Imamo problema s ozljedama, sigurno da će ti igrači biti pod posebnim povećalom u prvom ciklusu, kad želimo dobiti pravu sliku mogućnosti, jer turnir nosi velike izazove i za to nam trebaju potpuno spremni igrači - dodao je izbornik

Hrvatska rukometna reprezentacija se okupila tri tjedna uoči Europskog prvenstva na kojemu su od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine domaćini Danska, Norveška i Švedska.

Predvođena izbornikom Dagurom Sigurdssonom, Hrvatska započinje pripreme, a popis reprezentativaca koji se ranije objavio je malo drugačiji nego onaj koji možemo očekivati prije samog odlaska na SP. Prvi dio priprema odradit će u Poreču, a već 28. prosinca na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

U Poreču ostaju do 30. prosinca pa se nakratko razilaze kako bi igrači s obiteljima proslavili Novu godinu, a prije toga bi izbornik trebao objaviti konačan popis onih koji kreću u završne pripreme za Euro.

- Hrvatski ljudi dobro znaju koliko je teško Europsko prvenstvo. U ovom je trenutku Hrvatska među 10 do 12 momčadi koje su iza Danske koja je odskočila u posljednje vrijeme, oni su konstanta u polufinalima i završnicama - rekao je za Sportske novosti hrvatski izbornik.

Nakon prijateljske utakmice i prvog dijela priprema slijedi i drugi dio priprema 2. siječnja u Prelogu. U tom će ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke. Prva je na rasporedu u zagrebačkoj Areni u četvrtak, 8. siječnja, u 20.30 sati, dok je druga na rasporedu tri dana kasnije u ZAG Areni u Hannoveru u 18.05 sati.

Popis za odlazak u Prelog će vrlo izgledno biti znatno izmijenjen, no neki bi se mogli naći na popisu putnika za ​švedski Mälmo, koji će biti grad domaćin prvog i drugog kruga Europskog prvenstva.

- Imamo problema s ozljedama, sigurno da će ti igrači biti pod posebnim povećalom u prvom ciklusu, kad želimo dobiti pravu sliku mogućnosti, jer turnir nosi velike izazove i za to nam trebaju potpuno spremni igrači - dodao je izbornik. 

Ključne riječi
2026. Europsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija rukomet Dagur Sigurdsson

