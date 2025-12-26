Izbornik Dagur uoči Eura: Hrvatski ljudi dobro znaju koliko je teško ovo natjecanje

Hrvatska rukometna reprezentacija se okupila tri tjedna uoči Europskog prvenstva na kojemu su od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine domaćini Danska, Norveška i Švedska.

Predvođena izbornikom Dagurom Sigurdssonom, Hrvatska započinje pripreme, a popis reprezentativaca koji se ranije objavio je malo drugačiji nego onaj koji možemo očekivati prije samog odlaska na SP. Prvi dio priprema odradit će u Poreču, a već 28. prosinca na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije.

U Poreču ostaju do 30. prosinca pa se nakratko razilaze kako bi igrači s obiteljima proslavili Novu godinu, a prije toga bi izbornik trebao objaviti konačan popis onih koji kreću u završne pripreme za Euro.

- Hrvatski ljudi dobro znaju koliko je teško Europsko prvenstvo. U ovom je trenutku Hrvatska među 10 do 12 momčadi koje su iza Danske koja je odskočila u posljednje vrijeme, oni su konstanta u polufinalima i završnicama - rekao je za Sportske novosti hrvatski izbornik.

Nakon prijateljske utakmice i prvog dijela priprema slijedi i drugi dio priprema 2. siječnja u Prelogu. U tom će ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke. Prva je na rasporedu u zagrebačkoj Areni u četvrtak, 8. siječnja, u 20.30 sati, dok je druga na rasporedu tri dana kasnije u ZAG Areni u Hannoveru u 18.05 sati.

Popis za odlazak u Prelog će vrlo izgledno biti znatno izmijenjen, no neki bi se mogli naći na popisu putnika za ​švedski Mälmo, koji će biti grad domaćin prvog i drugog kruga Europskog prvenstva.

- Imamo problema s ozljedama, sigurno da će ti igrači biti pod posebnim povećalom u prvom ciklusu, kad želimo dobiti pravu sliku mogućnosti, jer turnir nosi velike izazove i za to nam trebaju potpuno spremni igrači - dodao je izbornik.