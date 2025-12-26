Velika potraga za 11-godišnjim dječakom u Baranji: Oglasila se policija, dignuti dronovi

U tijeku je potraga za 11-godišnjim Markom Majićem u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš. Kako javlja HGSS, Marko je visok oko 155 centimetara, težak oko 45 kilograma, a nosio je tamnozelenu jaknu, tamne Puma tenisice, bež trenirku i crnu kapu u trenutku nestanka kada se udaljio od svoje obitelji. Iz PU osječko-baranjske potvrdili su nam da su sve službe na terenu i da je potraga u tijeku. Osim policije, područje pretražuje 11 pripadnika HGSS-a, a pozivaju sve građane koji imaju informacije ključne za potragu, da se jave na brojeve 112 ili 091/224-1042.

Tijek događaja: 19:51 - Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je u danas u 16,47 sati zaprimilo dojavu da je na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, nestao 11-godišnji dječak. U tijeku je opsežna potraga u koju su uključene sve potražne službe. Dječak je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma. U trenutku nestanka na sebi je imao tamnozelenu jaknu, bež trenirku, tamne tenisice i crnu kapu. Ukoliko imate korisnu informaciju nazovite 192 ili 112, izvijestila je policija.

19:40 - Šaljemo bespilotne dronove, a stigla nam je najava da ujutro šaljemo i ljudstvo. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedno sto je noć i što je hladno, kažu za 24sata iz HGSS-a Požega...