IZ MINUTE U MINUTU

Velika potraga za 11-godišnjim dječakom u Baranji: Oglasila se policija, dignuti dronovi

Gabrijela Čuljak Jurić
26.12.2025.
u 19:55

Marko je visok oko 155 centimetara, težak oko 45 kilograma, a nosio je tamnozelenu jaknu, tamne Puma tenisice, bež trenirku i crnu kapu u trenutku nestanka kada se udaljio od svoje obitelji

U tijeku je potraga za 11-godišnjim Markom Majićem u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš. Kako javlja HGSS, Marko je visok oko 155 centimetara, težak oko 45 kilograma, a nosio je tamnozelenu jaknu, tamne Puma tenisice, bež trenirku i crnu kapu u trenutku nestanka kada se udaljio od svoje obitelji. Iz PU osječko-baranjske potvrdili su nam da su sve službe na terenu i da je potraga u tijeku. Osim policije, područje pretražuje 11 pripadnika HGSS-a, a pozivaju sve građane koji imaju informacije ključne za potragu, da se jave na brojeve 112 ili 091/224-1042.

Tijek događaja: 19:51 - Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je u danas u 16,47 sati zaprimilo dojavu da je na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, nestao 11-godišnji dječak. U tijeku je opsežna potraga u koju su uključene sve potražne službe. Dječak je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma. U trenutku nestanka na sebi je imao tamnozelenu jaknu, bež trenirku, tamne tenisice i crnu kapu. Ukoliko imate korisnu informaciju nazovite 192 ili 112, izvijestila je policija.

19:40 - Šaljemo bespilotne dronove, a stigla nam je najava da ujutro šaljemo i ljudstvo. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedno sto je noć i što je hladno, kažu za 24sata iz HGSS-a Požega...

 
Snježno kraljevstvo nadomak Zagreba! Žumberak na Božić zatrpan snijegom
Ključne riječi
HGSS dječak nestali

Komentara 2

TR
Trgovac
19:32 26.12.2025.

Tek treca vijest u redu. Ispred su Vucic i Putin. Jeste vi normalni?

