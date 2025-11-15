Naši Portali
POVRATAK U ZAGREB

Senzacija iz Maksimira: Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Saznali smo kada će se to dogoditi

ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/6
Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
15.11.2025.
u 11:32

Ovakvog Livakovića netko pod hitno treba izvući iz klupskog naftalina i oživjeti mu karijeru uoči Svjetskog prvenstva. Načuli smo na Rujevici da za Livijev povratak u Dinamo više nema nikakvih zapreka

Hrvatski reprezentativni Dominik Livaković nije zahrđao u Gironi. Dapače, Dominik i bez minute na golu već mjesecima još uvijek ima moć spašavati Hrvatsku. Učinio je to i na Rujevici, najdojmljivije kod rezultata 2:1 bravuroznom obranom šuta napadača gostiju Sorensena. Ovakvog Livakovića netko pod hitno treba izvući iz klupskog naftalina i oživjeti mu karijeru uoči Svjetskog prvenstva. Načuli smo na Rujevici da za Livijev povratak u Dinamo više nema nikakvih zapreka, što je sjajna vijest za sve navijače plavih.

Nije upitno da je Livaković i dalje klasa na vratima, ali kao golmanu čije su najbolje godine u punom zamahu sad treba natjecateljskih utakmica na kojima će se ponovno vratiti u formu i na stare staze. Dalić mu je jasno poručio kako mu vjeruje, ali morat će naći klub u kojem će braniti. 

Bivši kapetan Dinama trenutačno je na posudbi u španjolskoj Gironi, a situacija je daleko od one kakvoj se nadao kad je tamo na ljeto otišao na posudbu iz turskog Fenerbahčea. Pred kraj prijelaznog roka stigao je u La Ligu, ali tamo nije dobio minutažu kakvu je očekivao stoga se Dinamo čini kao idealna opcija tijekom zimskog mercata.

KU
Kujttim
11:39 15.11.2025.

Jedini pametan potez. Dinamo ima stabilnog golmana, a Hrvatska za SP dobiva vratara koji brani.

Avatar Thor
Thor
11:44 15.11.2025.

Livi dobrodošao doma, nikad više nemoj otić iz Dinama💙

AU
autotunepickice
12:16 15.11.2025.

Sve za novac ! Mislite da se vratio iz ljubavi za Dinamom ? Al svejedno sa masa veseli...

