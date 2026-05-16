Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!

16.05.2026. u 19:10

Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija

Mreže širom svijeta bruje o tome kako je Trump u Pekingu doživio poniženje i nje ostvario nijedan o zacrtanih ciljeva! No, ima li to ikakve veze s istinom ili se prije može podvesti pod "Trump Derangement Syndrome", odnosno sindrom političke zalijepljenosti koja ne dopušta da osobi koja nam nije simpatična priznamo ikakav uspjeh te nam je u krivu čak i ako (barem ponekad) u nečemu može biti i u pravu?

Treba li Trumpu željeti neuspjeh, čak i ako se ne slažemo s njim u tvrdnji da nije imao drugog izbora nego napasti Iran te u jednom raketnom plotunu usred mirovnih pregovora zbrisati cijelo iransko vodstvo? Naravno, imamo pravo i misliti da je ovakav napad zakasnio, te da je pravi trenutak bio nakon onog prvog lanjskog udara na iranska nuklearna postrojenja, prije no što je režim pobio tisuće pravdoljubivih Iranaca koji su na ulicama zahtijevali demokratske promjene.

Ključne riječi
sastanak Donald Trump Xi

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
19:26 16.05.2026.

Kinezi su trumpu pokazali kolko drže do Amerike. Ako niste primijetili, jedan uzorak se ponavlja godinama. U kinu zapad odlazi mpljakati Kineze da nešto kupe od njih. Recimo avione. Amer se nadao da će kinezima prodati 500 boeinga, a ovi naručili jedva 200. I obećanje Kineza sa neće baš jako ograničavati prodaju rijetkih metala.

AL
alojzvodic
19:22 16.05.2026.

Atena opet raste, a Sparta opet strahuje? Iza ceremonije, zastava i diplomatske uljudnosti tu je pitanje koje je mnogo starije od Trumpa, Xija, Pekinga i Washingtona - može li svijet preživjeti trenutak u kojem jedna sila više ne želi biti podređena, a druga još ne zna kako prestati biti gospodar? U povijesti je identificirano čak 16 slučajeva u kojima je nova velika sila ugrožavala staru - 12 tih slučajeva je završilo ratom. To ne znači da je rat zakon prirode. Znači da promjena hijerarhije proizvodi paranoju, a paranoja zatim počinje izgledati kao razborita državna politika. No, u ovom našem slučaju, očito 17. u nizu, je li moguće izbjeći zamku i jesu li dvije sile svjesne tko je Atena, a tko Sparta?

Avatar mladen111
mladen111
19:20 16.05.2026.

Trump kao pobjednik 😊? Pa on više ne može ni u spavaćoj sobi s Melanijom izaći kao pobjednik.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!