Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!

Mreže širom svijeta bruje o tome kako je Trump u Pekingu doživio poniženje i nje ostvario nijedan o zacrtanih ciljeva! No, ima li to ikakve veze s istinom ili se prije može podvesti pod "Trump Derangement Syndrome", odnosno sindrom političke zalijepljenosti koja ne dopušta da osobi koja nam nije simpatična priznamo ikakav uspjeh te nam je u krivu čak i ako (barem ponekad) u nečemu može biti i u pravu?
Treba li Trumpu željeti neuspjeh, čak i ako se ne slažemo s njim u tvrdnji da nije imao drugog izbora nego napasti Iran te u jednom raketnom plotunu usred mirovnih pregovora zbrisati cijelo iransko vodstvo? Naravno, imamo pravo i misliti da je ovakav napad zakasnio, te da je pravi trenutak bio nakon onog prvog lanjskog udara na iranska nuklearna postrojenja, prije no što je režim pobio tisuće pravdoljubivih Iranaca koji su na ulicama zahtijevali demokratske promjene.
Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija
Komentara 3
Atena opet raste, a Sparta opet strahuje? Iza ceremonije, zastava i diplomatske uljudnosti tu je pitanje koje je mnogo starije od Trumpa, Xija, Pekinga i Washingtona - može li svijet preživjeti trenutak u kojem jedna sila više ne želi biti podređena, a druga još ne zna kako prestati biti gospodar? U povijesti je identificirano čak 16 slučajeva u kojima je nova velika sila ugrožavala staru - 12 tih slučajeva je završilo ratom. To ne znači da je rat zakon prirode. Znači da promjena hijerarhije proizvodi paranoju, a paranoja zatim počinje izgledati kao razborita državna politika. No, u ovom našem slučaju, očito 17. u nizu, je li moguće izbjeći zamku i jesu li dvije sile svjesne tko je Atena, a tko Sparta?
Trump kao pobjednik 😊? Pa on više ne može ni u spavaćoj sobi s Melanijom izaći kao pobjednik.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Mnogi Hrvati imaju ovo kod kuće, a ne znaju da riskiraju velike kazne. Bez 'papira' biste mogli imati ozbiljan problem
Kako je Dalija Orešković izjavom o 'ljudima iz Livna' postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske političke nekulture
Lovac Krešo prasnuo u smijeh kad je čuo ovo pitanje u Potjeri: Pridružio mu se cijeli studio, a evo i zašto
FOTO U Murteru se prodaje predivna kamena kuća na tri etaže: Lokacija je svega nekoliko koraka od mora
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Schmidt odlazi, novi visoki predstavnik možda će biti zadužen za gašenje ureda, ali za Hrvate u BiH jedno pitanje ostaje neodgovoreno
Uzroci i posljedice jedne ostavke višedimenzionalna su priča
Kako je Dalija Orešković izjavom o 'ljudima iz Livna' postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske političke nekulture
Preuzevši toksični obrazac od Mesića i sličnih 'uzora', saborska zastupnica pokušava ušićariti proglašavajući Hrvate iz BiH politički nepoželjnima
Promovira li Grad Zagreb drogiranje ili smanjuje rizik od predoziranja?
Kao što je prevencija usmjerena na one koji se (još?) ne drogiraju, programi smanjenja štete važni su jer se obraćaju osobama kojima je droga već ušla u život
Trumpov pohod na Kinu za epilog će imati kulturnu sinizaciju čitavog Zapada
Poznato je kako su AI moguli ti koji su financijski najviše pogurali Trumpov povratak na vlast pa se na ovo gleda kao na "vraćanje duga", na koje se Trump obvezao prema svojim financijašima.
Pavlek bi vrlo rado bio izručen u domovinu, ali ispriječile su se nepredviđene okolnosti
Dok mu je pokazivao Severinine CD-ove, iza kauča je našao Azamata kako se samozadovoljava uz njezinu sliku, pa ga je izbacio s Pavlekovim laptopom, uz uputu da tamo nađe porn sa ženama obrijanima dolje.
Tu negdje pokraj nas žive ugledni članovi društva koji iz obijesti pucaju na životinje
Tko god je vidio (krivo)lovce u lovu, vidio je svu primitivnost uživanja u mrcvarenju životinja. Vidio je unakažene životinje i neshvatljivo veselje tijekom i poslije lova, vidio je trofeje i svu ljudsku surovost
Nema rata ili društvene krize koji se nisu prelili na Bijenale u Veneciji
Bijenale 1930-ih postaje oružje državne propagande, pa paviljonima paradiraju Mussolini i Hitler, a 1968. preuzimaju ga pobunjeni studenti i umjetnici
Povratak u EU nije moguć ako bi Britanci opet bili nezadovoljni
Kakve su zaista šanse da Velika Britanija ponovo uđe u EU? Praktički nikakve, barem dok se ne dogodi jedna duboka spoznaja, koja je važna za sve države članice, pa i kod nas u Hrvatskoj
Drag nam je bjeloglavi sup, ali nam je draži digitalni novčanik
Europa počinje relativizirati vlastitu zelenu revoluciju upravo u trenutku kada je ostatak svijeta postao dovoljno brutalan da joj pokaže koliko idealizam može biti skup
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd
Kinezi su trumpu pokazali kolko drže do Amerike. Ako niste primijetili, jedan uzorak se ponavlja godinama. U kinu zapad odlazi mpljakati Kineze da nešto kupe od njih. Recimo avione. Amer se nadao da će kinezima prodati 500 boeinga, a ovi naručili jedva 200. I obećanje Kineza sa neće baš jako ograničavati prodaju rijetkih metala.