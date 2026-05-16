NEOČEKIVANO IME

VIDEO Internet bruji o ženi iz produkcije Eurovizije: Fanovi ostali u šoku kad su saznali o kome je riječ

16.05.2026.
u 21:00

Snimka bivše eurovizijske natjecateljice brzo je postala viralna te je prikupila više od 920.000 pregleda i 65.000 lajkova, a u komentarima su se nizale duhovite reakcije

Uoči velikog finala 70. Eurovizije, internetom se proširila snimka koja je iznenadila obožavatelje. Na njoj se vidi austrijska pjevačica Kaleen, poznata po energičnoj pjesmi "We Will Rave" s kojom je predstavljala Austriju na Euroviziji 2024. godine. No, umjesto pod reflektorima, snimljena je kako radi iza pozornice kao dio produkcijskog tima ovogodišnjeg natjecanja u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle.

Video objavljen na TikToku pod naslovom "Kaleen uočena kao dio eurovizijske scenske ekipe" prikazuje 31-godišnju pjevačicu u crnoj majici i radnim hlačama. Sa slušalicama na glavi, koncentrirano se kreće pozornicom dok u pozadini traju probe, a cijelu situaciju dodatno je začinila činjenica da je video popraćen upravo njezinom eurovizijskom pjesmom.

@escnicholas WE WILL RAVE #wewillrave #kaleen #esc2026 #eurovisionsongcontest #eurovision ♬ original sound - esc nick

Snimka je brzo postala viralna te je prikupila više od 920.000 pregleda i 65.000 lajkova, a u komentarima su se nizale duhovite reakcije. "Zašto je Kaleen posvuda?", napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio: "Sljedeće godine Kaleen će graditi pozornicu." Mnogi su istaknuli njezinu predanost, a jedan od najpopularnijih komentara glasi: "Ona stvarno voli Euroviziju i upravo zato je ljudi obožavaju."

Sve nedoumice otklonila je sama Kaleen, javivši se u komentarima. "Ove godine sam producentica natjecanja i redateljica pozornice", napisala je i oduševila fanove, prikupivši više od 26.000 lajkova za svoj komentar. Njezina uloga, međutim, nije iznenađenje za bolje poznavatelje natjecanja. Kaleen je i prije nastupa godinama radila iza kulisa kao kreativna direktorica i koreografkinja za više zemalja i na Dječjoj Euroviziji. Podsjetimo, pjevačica je predstavljajući Austriju na Euroviziji prije dvije godine završila na 24. mjestu s 24 boda.

