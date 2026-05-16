VIDEO Internet bruji o ženi iz produkcije Eurovizije: Fanovi ostali u šoku kad su saznali o kome je riječ

Uoči velikog finala 70. Eurovizije, internetom se proširila snimka koja je iznenadila obožavatelje. Na njoj se vidi austrijska pjevačica Kaleen, poznata po energičnoj pjesmi "We Will Rave" s kojom je predstavljala Austriju na Euroviziji 2024. godine. No, umjesto pod reflektorima, snimljena je kako radi iza pozornice kao dio produkcijskog tima ovogodišnjeg natjecanja u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle.

Video objavljen na TikToku pod naslovom "Kaleen uočena kao dio eurovizijske scenske ekipe" prikazuje 31-godišnju pjevačicu u crnoj majici i radnim hlačama. Sa slušalicama na glavi, koncentrirano se kreće pozornicom dok u pozadini traju probe, a cijelu situaciju dodatno je začinila činjenica da je video popraćen upravo njezinom eurovizijskom pjesmom.

Snimka je brzo postala viralna te je prikupila više od 920.000 pregleda i 65.000 lajkova, a u komentarima su se nizale duhovite reakcije. "Zašto je Kaleen posvuda?", napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio: "Sljedeće godine Kaleen će graditi pozornicu." Mnogi su istaknuli njezinu predanost, a jedan od najpopularnijih komentara glasi: "Ona stvarno voli Euroviziju i upravo zato je ljudi obožavaju."

Sve nedoumice otklonila je sama Kaleen, javivši se u komentarima. "Ove godine sam producentica natjecanja i redateljica pozornice", napisala je i oduševila fanove, prikupivši više od 26.000 lajkova za svoj komentar. Njezina uloga, međutim, nije iznenađenje za bolje poznavatelje natjecanja. Kaleen je i prije nastupa godinama radila iza kulisa kao kreativna direktorica i koreografkinja za više zemalja i na Dječjoj Euroviziji. Podsjetimo, pjevačica je predstavljajući Austriju na Euroviziji prije dvije godine završila na 24. mjestu s 24 boda.

*dijelom uz pomoć AI