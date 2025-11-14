S Maksimira se javili nakon 'članskog dana', Dinamo objavio poruku na društvenim mrežama

Zamisao je bila plemenita: okupiti članove kluba i vodstvo na jednom mjestu kako bi se u otvorenoj atmosferi raspravljale sve goruće teme. U četvrtak je dvorana Cinestara bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a krizna situacija u momčadi privukla je velik broj navijača željnih odgovora od predsjednika Zvonimira Bobana, predsjednika Nadzornog odbora Frane Šušnjare i ostatka uprave. Događaj je organiziran s ciljem jačanja dvosmjerne komunikacije, a pitanja su se postavljala o sportskoj politici, financijama te ključnim infrastrukturnim projektima poput stadiona u Maksimiru i na Kranjčevićevoj.

U jednom je trenutku, reagirajući na prijenos njegovih izjava u medijima, Zvonimir Boban izgubio živce i prisutnima se obratio riječima koje su šokirale javnost: "Dinamov dan, Dinamov članski dan, šu****i jedni prenose. Š**e ste, pe***i". Inicijalno se smatralo da je izjava upućena novinarima, no kasnije su se pojavile informacije kako je ciljao na članove kluba koji su istovremeno i novinari te su prenosili atmosferu s tribine. Sam Boban je kasnije za Index.hr pokušao pojasniti situaciju, tvrdeći da njegove riječi nisu bile usmjerene na novinarsku profesiju, koju, kako kaže, "obožava", već isključivo na članove koji su "na sramotan način prenosili informacije" s internog klupskog događaja.

Dok se Boban borio s optužbama, službeni Dinamo oglasio se na društvenim mrežama porukom koja je stajala u potpunom kontrastu s događajima iz dvorane. U objavi je istaknuto kako "Članski dan" nije tek protokolarni događaj, već "prilika za iskreni dijalog i otvoreni razgovor između onih kojima Dinamo pripada i onih koji su izabrani da ga vode; bez floskula i uvijenih odgovora". Klub se zahvalio svim članovima koji su "pitali, kritizirali i predlagali", zaključivši kako sve to rade iz ljubavi prema Dinamu, prešutjevši pritom neugodne scene i uvrede koje su obilježile večer.