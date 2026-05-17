SK Cro Vienna slavi 20 rođendan. U Beč Stižu legende hrvatskog nogometa, Maja Šuput i brojni čestitari

BEČ - Najpopularnija amaterska sportska momčad hrvatskog iseljeništva SK Cro Vienna iz Beča, nagrađena u ožujku ove godine prestižnom nagradom “Večernjakova domovnica”, u petak, 29. svibnja svečano slavi 20. godišnjicu svog osnutka i rada. Dakle, ima mnogo razloga za slavlje.

Kako je najavilo čelništvo Cro Vienne ovaj će Sportski klub svoj 20. jubilarni rođendan proslaviti sportsko-glazbenim spektaklom, na koji u Beč stižu ne samo brojni gosti iz Austrije nego i iz domovine i drugih europskih zemalja.

Prema priopćenju člana Uprave SK Cro Vienna Daniela Dodiga svečanost započinje u petak 29. svibnja u 14 sati s predstavljanjem knjige “20. godina Cro Vienne”, autora Tadije Bubalovića, na igralištu Cro Vienne u 10. bečkom stambenom okrugu Favoriten, u Eibesbrunnergasse 13.

Autor knjige, gospodin Bubalović, osobno će predstaviti svoju knjigu, napravljenu u povodu obilježavanja jubilarnog, 20. rođendana ovog Sportskog kluba.

U 16 sati na programu je revijalna utakmica između legendi hrvatskog nogometa i nogometaša Cro Vienne.

“Momčadi Cro Vienne suprotstaviti će se Branko Ivanković, bivši izbornik i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Niko KOvač i njegov brat Robert, Mate Bilić, Goran Vučević, Mario Tokić, Mario Bazina, Toni Vastić, Filip Tapalović, Zoran Pavlović, Dejan Ljubičić, Kristijan Ipša, Branko Bošković, Ivan Krstanović i Stefan Schwab”, rekao je za Večernji list Daniel Dodig istaknuvši:

“Navečer od 19 sati u dvorani Casablanca u Perfektastrasse 85 u 23. bečkom stambenom okrugu nastavlja se svečani program proslave 20. godišnjice postojanja Cro Vienne.

Uz nastup popularne hrvatske glazbene zvijezde Maje Šuput, te posebnog gosta Zorana Ružića “Ferrari” i DJ Đure zajamčena je svim posjetiteljima nezaboravna fešta do duboko u noć”.

Svoj dolazak na proslavu 20. rođendana Cro Vienne, najavili su i veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić, predsjednik bečkog Nogometnog saveza (WFV) Robert Sedlaček kao i mnoge druge osobe iz sporta, politike iz hrvatskog i austrijskog javnog života.

Ono što ovim povodom svakako treba naglasiti je da je SK Cro Vienna, u dva desetljeća svoga postojanja, već četiri puta bila dobitnik “Večernjakove domovnice”. Međutim, taj dojmljivi podatak nikoga ne čudi, tko pozna bivše i sadašnju agilnu i marljivu Upravu ovog bečkog Sportskog kluba, jer se radi o jednom od ne samo najbolje ustrojenih, nego i najuspješnijih hrvatskih Sportskih klubova u Austriji.

SK Cro Vienna je osnovana 2006. godine. Član je Austrijskog nogometnog saveza i Saveza austrijskih sportskih društava. Prva momčad se uspješno natječe u bečkoj 2. Landes-ligi.

U Klubu su svi, od najmlađih do najstarijih generacija - jedna velika i složna sportska obitelj. I to je ono što ih, uz očuvanje i promociju hrvatskog identiteta u austrijskoj sredini i šire, već dva desetljeća krasi i čini uspješnima. Naravno, uz sjajne sportske rezultate, koje postižu.

To su nam potvrdili i predsjednik Upravnog odbora SK Cro Vienna Frano Kaurinović i član Uprave Daniel Dodig na svečanosti u Bad Homburgu pri preuzimanju Večernjakove domovnicu.

Prema Kurinovićevim tvrdnjama, Cro Vienna je jedan od rijetkih Sportskih nogometnih klubova izvan granica Hrvatske, koji ima sve omladinske pogone, od U7 preko U18 do U23.

Klub trenutno raspolaže s oko 250 mladih nogometaša.

SK Cro Vienna iz Beča u hrvatskim izvandomovinskim nogometnim vodama slovi i za važan “rasadnik” mladih talentiranih nogometaša, od kojih su neki otišli u poznate austrijske klubove, a neki i u hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Neke od tih legendi stižu 29. svibnja u Beč, kako bi uveličati proslavu Cro Vienne.

Iz svega iznesenog očito je da je ova godina posebna za ovaj Sportski klub u Beču: 20. godina postojanja i rada i četvrta Večernjakova domovnica. Čestitke! Svaka vam čast!