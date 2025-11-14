Srbi pišu da je Boban želio smijeniti Kovačevića, ali odbio ga je hit trener koji je zaludio regiju

Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, stao je uz trenera Marija Kovačevića i poručio da ga neće smijeniti nakon loših rezultata u HNL-u, a igračima je rekao da neće trpjeti nikakva pojedinačna nezadovoljstva i loš pristup. Međutim, srpski Sportal javlja da je Boban ipak bio spreman smijeniti Kovačevića, ali da ga je odbio hit-trener iz slovenskog Celja, španjolski stručnjak Albert Riera.

- Saznajemo iz izvora bliskim španjolskom treneru da je Riera odbio ponudu Dinama. I to u izravnom razgovoru s Bobanom! Riera ga je odbio i odlučio ostati u Celju - objavio je Sportal.

Inače, Celje je vodeća momčad slovenske lige, sjajno gura u Europi, a Riera se već ranije povezivao s Dinamom, Crvenom Zvezdom i moskovskim Spartakom.