Realov napadač Diaz odveo Maroko u četvrtfinale

Brahim Diaz postigao je svoj četvrti gol za Maroko na Afričkom kupu nacija i odveo domaćine u četvrtfinale pobjedom od 1-0 u osmini finala nad Tanzanijom u Rabatu.

U vrlo nervoznoj utakmici Maroko je dominirao u posjedu lopte, ali i Tanzanija je imala neke prilike,a Simon Msuva i Feisal Salum promašili su sjajne prilike za Istočnofrikance pri rezultatu 0-0.

Kapetan Maroka Achraf Hakimi u 60. minuti je pogodio gredu, a samo četiri minute kasnije dodao je Diazu loptu na desnoj strani kaznenog prostora, a igrač Real Madrida je iz mrtvog kuta pogodio gol kada je većina očekivala centaršut.

Taj Diazov pogodak osigurao je Marokancima mjesto u četvrtfinalu i susret 9. siječnja s pobjednicima druge nedjeljne utakmice između Južne Afrike i Kameruna.