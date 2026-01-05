Naši Portali
FILM OTKRIVA

Majka ga slučajno začela pa željela pobaciti, oca nikad nije upoznao, a on je postao legenda

Zagreb: Dolazak Sparte iz Praga na okršaj sa Dinamom
Petar Glebov/PIXSELL
VL
Autor
Marko Pavić
05.01.2026.
u 11:02

Tomaš je bio neplanirano dijete, a njegova majka priznaje da je u jednom trenutku razmišljala i o pobačaju. "Nisam bio baš dobar dečko. Imao sam hendikep jer nisam imao oca", kaže Repka u filmu.

Tomaš Repka (52) dobro je poznato ime nogometnim navijačima. Ovaj češki branič, između ostaloga, nosio je dres Fiorentine, West Hama i Sparte, a za reprezentaciju je odigrao 46 utakmica te zabio jedan gol. Sada je o njemu izašao dugoočekvani film koji donosi nepoznate detalje iz života, uključujući i iznimno osjetljivu obiteljsku priču.

Naime, Tomaš je bio neplanirano dijete, a njegova majka priznaje da je u jednom trenutku razmišljala i o pobačaju. "Nisam bio baš dobar dečko. Imao sam hendikep jer nisam imao oca", kaže Repka u filmu.

Odrastao je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, u teškim okolnostima, a oca nikada nije upoznao. Upravo je majka bila njegova najveća potpora u djetinjstvu, s kojom je, kako film pokazuje, razvio iznimno snažnu povezanost. Pred kamerama se pojavljuje i njegova majka, Helena Švecova, koja detaljno opisuje kako je upoznala Tomašova oca i kako je došlo do trudnoće.

"Radila sam u tvornici, išli smo u kazalište u Zlin. Na kraju nismo otišli u kazalište, nego u kafić. Tamo sam upoznala Tomašova oca. Propustili smo autobus i morali prespavati. Tako se dogodilo da se Tomaš rodio", prisjeća se.

U to vrijeme, dodaje, situacija je bila daleko od jednostavne. "Imati izvanbračno dijete tada je bilo gotovo nezamislivo. Nisam znala što učiniti, nisam to htjela ni reći roditeljima. Prva pomisao bila mi je pobačaj. Kasnije su svi pokazivali prstom u mene i mislili tko zna što", rekla je njegova majka.

Tomaša Repku​​​​​​, imeđu ostaloga, pamtimo i po danima kada je nosio dres praške Sparte, odnosno po odličnoj predstavi u Maksimiru u rujnu 2008. godine u prvom kolu Kupa UEFA-e.  U prvoj je utakmici bio neprelazna prepreka za Dinamove napadače (0:0), međutim u Češkoj ipak nije znao zaustaviti Pedra Moralesa, Dejana Lovrena i Milana Badelja, koji su uz konačnih 3:3 odveli momčad Branka Ivankovića u nastavak natjecanja.

Nosio je i dres Fiorentine, a možda je najljepše nogometne dane proveo u londonskom West Hamu. Tamošnji su mu navijači posvetili i pjesmu naziva Super Tom, pa je oproštajni nastup za Čekićare završio doslovno u suzama od ganutosti.

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:10 05.01.2026.

Ovo je poučno za one woke ptogresivne koji bi pobacili djecu kao da su papirnate maramice koje odbace. Svako začeto zdravo dijete ima pravo na život

Želite prijaviti greške?

Pošalji

