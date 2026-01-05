Legenda HNL-a o okršaju s Markom Livajom: Uhvatio me za vrat, a prvo nisam ni shvatio...

Iskusni napadač Gorice Ante Erceg gostovao je u emisiji Sport nedjeljom, gdje je govorio o brojnim temama, a između ostalog se prisjetio sukoba s kapetanom Hajduka, Markom Livajom u studenom 2023. godine na utakmici Istre 1961 i Hajduka.

'Što ti je Livaja rekao kad te uhvatio za vrat?', upitao je Breko Ercega koji se nasmijao.

'Ma, ništa... Prvo nisam ni shvatio da je to on...', rekao je Erceg.

'Ima li Livaja jak stisak?', pitao ga je Breko.

'Hahahaha! A bit će... Nemam pojma jer u tom adrenalinu kao da ja osjetim je li me primio jako ili slabo. Ali, nije jako stisnuo. Mi smo odmah nakon utakmice sve to izgladili, nije bilo nikakvih problema', otkrio je Erceg pa zaključio:

'Možda su to mediji još malo i napuhali. A koliko sam ja puta uhvatio nekoga za vrat... Hahahaha.'