Real zabio pt komada Betisu, Gonzalo Garcia upisao hat-trick

Napadač Real Madrida ‌Gonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak ​za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.

Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem ​FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca ‍LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.

Garcia je pogađao u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio Cucho Hernandez u 66. minuti. Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.