Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
LA LIGA

Real zabio pt komada Betisu, Gonzalo Garcia upisao hat-trick

Copa del Rey - Talavera de la Reina v Real Madrid
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 19:05

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.

Napadač Real Madrida ‌Gonzalo Garcia postigao je hat-trick i poveo svoju momčad do pobjede od 5-1 nad Real Betisom u 19. kolu na Bernabeuu, smanjujući zaostatak ​za liderom La Lige Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa, koja je bila na vrhu ljestvice prije pada u studenom, sada ima 45 bodova i druga iza branitelja naslova Barcelone, koja je u subotu pobijedila Espanyol u gostima. Betis je šesti sa 28 bodova.

Garcia, koji je zablistao na prošlogodišnjem ​FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu s četiri gola, zasjao je u odsutnosti najboljeg strijelca ‍LaLige Kyliana Mbappea, koji je pauzirao zbog ozljede koljena.

Garcia je pogađao  u 20., 48. i 82. minuti, a za Real su zabili i Raul Asencio (61) i Fran Garcia (90+1), dok je strijelac za Betis bio  Cucho Hernandez u 66. minuti.  Realu je to treća uzastopna pobjeda u prvenstvu.
Ključne riječi
Betis Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!