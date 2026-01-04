Marseille doživio neočekivani poraz od davljenika Nantesa

Trećeplasirani Marseille je 2026. godinu započeo na najgori mogući način porazom u 17. kolu Francuske lige od 2-0 na svom Vélodromeu protiv davljenika Nantesa.

OM se nadao se da će održati korak s vodećim Lensom i izvršiti pritisak na PSG, koji u nedjelju navečer igra svoj gradski derbi protiv Paris FC-a. No, momčad Roberta De Zerbija bila je šokirana s dva crvena kartona - Arthura Vermeerena u prvom poluvremenu i Bilala Nadira u drugom, te upisala poraz.

Brest se popeo s dna tablice, pobijedivši Auxerre na Stade Francis-Le Bléu s 2-0 golovima Ludovica Ajorquea i Jorisa Chotarda. Brest je 11. s 22 boda, dok Auxerre pada na pretposljednje 17. mjesto. Na dnu tablice Metz je odigrao 1-1 kod Lorienta.