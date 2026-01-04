Naši Portali
VELIKI KIKS

Marseille doživio neočekivani poraz od davljenika Nantesa

Shakhtar Donetsk - Olympique Marseille
Marcus Brandt/DPA
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 20:07

OM se nadao se da će održati korak s vodećim Lensom i izvršiti pritisak na PSG, koji u nedjelju navečer igra svoj gradski derbi protiv Paris FC-a.

Trećeplasirani Marseille je 2026. godinu započeo na najgori mogući način porazom u 17. kolu Francuske lige od 2-0 na svom Vélodromeu protiv davljenika Nantesa. 

OM se nadao se da će održati korak s vodećim Lensom i izvršiti pritisak na PSG, koji u nedjelju navečer igra svoj gradski derbi protiv Paris FC-a. No, momčad Roberta De Zerbija bila je šokirana s dva crvena kartona - Arthura Vermeerena u prvom poluvremenu i Bilala Nadira u drugom, te upisala poraz.

Brest se popeo s dna tablice, pobijedivši Auxerre na Stade Francis-Le Bléu s 2-0 golovima Ludovica Ajorquea i Jorisa Chotarda. Brest je 11. s 22 boda, dok Auxerre pada na pretposljednje 17. mjesto. Na dnu tablice Metz je odigrao 1-1 kod Lorienta. 
