VIDEO Joško Gvardiol se ozlijedio, šepajući napustio travnjak

Joško Gvardiol ozlijedio se u susretu Manchester Cityja i Chelseaja u 20. kolu Premiershipa. Hrvatski branič bio je u početnom sastavu Cityja, no morao je napustiti igru u 51. minuti.

Izašao je šepajući, a pomogao mu je i kapetan Chelseaja Reece James. Umjesto njega ušao je Kušanov, a nakon utakmice će se znati više o ozljedi vatrenog.

Kako se Gvardiol ozlijedio pogledajte OVDJE.

Inače, City od 42. minute utakmice vodi 1:0, a gol je zabio Reijnders.