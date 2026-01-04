VIDEO Joško Gvardiol se ozlijedio, šepajući napustio travnjak

Joško Gvardiol ozlijedio se u susretu Manchester Cityja i Chelseaja u 20. kolu Premiershipa. Hrvatski branič bio je u početnom sastavu Cityja, no morao je napustiti igru u 51. minuti.
Izašao je šepajući, a pomogao mu je i kapetan Chelseaja Reece James. Umjesto njega ušao je Kušanov, a nakon utakmice će se znati više o ozljedi vatrenog.
Kako se Gvardiol ozlijedio pogledajte OVDJE.
Inače, City od 42. minute utakmice vodi 1:0, a gol je zabio Reijnders.
