Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
UVJERLJIVO SLAVLJE

Nikola Vlašić s kapetanskom trakom vodio Torino do pobjede

Serie A - Napoli v Torino
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 20:09

Ovo je treća pobjeda Torina u posljednja četiri prvenstvena nastupa i druga uzastopna na gostujućem terenu. Torino je s 23 boda došao do 11. mjesta ljestvice Serie A.

Nogometaši Torina s uvjerljivih su 3-0 slavili na nedjeljnom gostovanju u Veroni, u utakmici 18. kola talijanske Serie A, a hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je s kapetanskom vrpcom predvodio pobjedničku momčad. 

Giovanni Simeone je u 10. minuti postigao vodeći pogodak za Torino, a preostala dva su pala pred sam kraj dvoboja uz sudjelovanje 20-godišnjeg švedskog napadača Alieua Njiea. Prvo je u 87. minuti bio dodavač za strijelca Cesarea Casadeija, a u prvoj minuti dodatka je postavio konačnih 3-0.

Ovo je treća pobjeda Torina u posljednja četiri prvenstvena nastupa i druga uzastopna na gostujućem terenu. Torino je s 23 boda došao do 11. mjesta ljestvice Serie A.

Domagoj Bradarić je u ovoj utakmici ostao na klupi Verone, koja je s 12 bodova u skupini tri momčadi iz zone ispadanja, uz Fiorentinu i Pisu.

Vodeći Milan ima 38 bodova, jedan više od Napolija koji je u prvom nedjeljnom dvoboju slavio s 2-0 na gostovanju kod Lazija. Trećeplasirani Inter ima 36 bodova, ali i utakmicu manje od Milana koju će odigrati večeras (20.45 sati), kad će ugostiti Bolognu. 
Ključne riječi
Torino Nikola Vlašić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!