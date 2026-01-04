Naši Portali
SAMO BOD

Manchester City doživio težak udarac nakon što se ozlijedio Gvardiol

VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 20:53

U četvrtoj minuti sučevog dodatka Chelsea je 'ukrao' bod na Etihadu, a strijelac je bio Enzo Fernandez, koji je tako donio uspješan start privremenom treneru plavih Calumu McFarlaneu.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijeđen je početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova. 

Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suigrača pri napuštanju terena u 51. minuti.

Guardiolina momčad je u ovom dvoboju ostala bez oba središnja braniča, jer je zbog ozljede u 81. minuti igru napustio i Ruben Dias.

U tom trenutku je Manchester City još uvijek imao minimalnu prednost koju mu je u 42. minuti donio Tijjani Reijnders.

No, u četvrtoj minuti sučevog dodatka Chelsea je 'ukrao' bod na Etihadu, a strijelac je bio Enzo Fernandez, koji je tako donio uspješan start privremenom treneru plavih Calumu McFarlaneu.

Manchester City se vratio na drugo mjesto, ali se bodovno samo izjednačio s Aston Villom. Obje momčadi imaju po 42 boda, šest manje od vodećeg Arsenala. Četvrti je Liverpool s 34 boda, a Chelsea je na petom mjestu s 31 bodom, koliko ih ima i Manchester United.
Avatar Idler 3
Idler 3
22:02 04.01.2026.

Jeste bar probali saznat kaj mu je ?

