Sosa bez nastupa u porazu Palacea kod Newcastlea

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije dobio priliku zaigrati za Crystal Palace koji je u 20. kolu engleske Premier lige poražen s 2-0 na gostovanju kod Newcastle Uniteda.

Crystal Palace je doživio četvrti poraz u posljednjih pet premierligaških utakmica, a Sosa je u tih pet dvoboja nastupio dvaput i ukupno skupio 27 minuta.

Drugu prvenstvenu pobjedu u nizu "Svrakama" su donijeli Brazilac Bruno Guimaraes (71) i njemački branič Malick Thiaw (78).

Newcastle je s 29 bodova skočio na devetu poziciju, a Crystal Palace je s 27 bodova na 14. mjestu.

Brentford je s 4-2 slavio na gostovanju kod Evertona uz "hat-trick" Brazilca Igora Thiaga (11, 51, 88), a preostale tri poslijepodnevne utakmice završile su podjelom bodova.

Najuzbudljivija završnica odigrana je na londonskom Craven Cottageu, gdje je domaći Fulham u sedmoj minuti sučevog dodatka došao do boda sjajnim pogotkom Harrisona Reeda, samo pet minuta nakon što je ušao u igru i tri minute nakon što se činilo da je Liverpool došao do pobjede golom Codyja Gakpa.

Fulham je poveo u 17. minuti pogotkom Harryja Wilsona, a za 1-1 je strijelac bio Florian Wirtz u 57. minuti.

Liverpool je s 34 boda na četvrtom mjestu, a Fulham je s 28 bodova na 11. poziciji.

Vodeći Arsenal ima 48 bodova, šest više od drugoplasirane Aston Ville. Sedam bodova zaostatka, ali i utakmicu manje ima Manchester City koji je domaćin Chelseaju u posljednjoj utakmici 20. kola.