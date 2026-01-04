Naši Portali
TRENER CITYJA

Guardiola komentirao ozljedu Gvardiola pa izazvao zabrinutost: 'Ne izgleda dobro...'

VL
Autor
Vecernji.hr
04.01.2026.
u 22:15

"Gvardiolova ozljeda ne izgleda dobro", rekao je trener Cityja Pep Guardiola.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijeđen je početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova.

Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suigrača pri napuštanju terena u 51. minuti.

"Gvardiolova ozljeda ne izgleda dobro", rekao je trener Cityja Pep Guardiola.

Guardiolina momčad je u ovom dvoboju ostala bez oba središnja braniča, jer je zbog ozljede u 81. minuti igru napustio i Ruben Dias.

"Vidjet ćemo sutra. Ne izgleda dobro, ni kod njega ni kod Rubena. Vidjet ćemo što se točno dogodilo. Čeka ih pauza", izjavio je Guardiola te dodao da hrvatskog braniča čeka oporavak.

"Naravno da imamo problema. John Stones neće igrati ne znam koliko mjeseci, Ruben će sada biti izvan stroja, Joško će biti izvan stroja, a Nathan Ake... S Nathanom uvijek znamo da ne može igrati redovito. To je takva situacija. Ali, ostajemo jaki i pronaći ćemo rješenje", izjavio je trener Cityja.

Ključne riječi
Pep Guardiola Manchester City

