Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI ŽIVOT

Hrvat poklonio milijune i živi u šumi: Vjeruje da ljudi mogu sami izliječiti rak, djecu ne bi školovao

Orahovica: Nikola Bori? napustio komfor u kojem je živio zbog života u šumi podno Papuka
Marko Mrkonjic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.01.2026.
u 10:01

- Ne postoji ništa, vi kreirate... Ti možeš sebi izliječiti rak, možeš si sve izliječiti, meni je jako teško sad, razumiješ, nekoga uvjeravati to i nemam potrebe - smatra Borić

Zaprešićanin Nikola Borić završio je Kineziološki fakultet, bio je reprezentativac Hrvatske u triatlonu, a poslije je radio kao trener, čime se nastavio baviti i kada je otišao u inozemstvo. Iako je tijekom života u inozemstvu boravio u hotelima s pet zvjezdica, prošao sve kontinente i živio na visokoj nozi, nije bi zadovoljan. U potrazi za duševnim i životnim mirom Nikola je ostavio sve iza sebe, vlastitu tvrtku vrijednu nekoliko milijuna dolara u Kini darovao je prijatelju za rođendan i otišao živjeti u šumu.

- Sav sam novac podijelio. Roditeljima sam ostavio tvrtku u Hrvatskoj, partneru Muniru sam ostavio tvrtku u Turskoj i prerezao sam sve kartice, osobnu iskaznicu. Nisam imao ni jedan dan radnog staža, ni zdravstveno ni socijalno, ni mirovinsko osiguranje, a ni bankovni račun. Došao sam u šumu s 500 eura i s jednim kuferom stvari - rekao je Borić jednom prilikom gostujući u emisiji kod Aleksandra Stankovića Nedjeljom u dva na HTV-u.

Tvrdio je da se onkološki bolesnici sami mogu izliječiti iako nema znanstvenih dokaza za to.

- Sve bolesti dolaze zbog krivog načina življenja. Onoga tko je sam sebi uvjerio da će biti bolestan ne mogu uvjeriti da će biti zdrav - rekao je Borić, a na pitanje da postoje genetske bolesti je odgovorio:

- Ne postoji ništa, vi kreirate... Ti možeš sebi izliječiti rak, možeš si sve izliječiti, meni je jako teško sad, razumiješ, nekoga uvjeravati to i nemam potrebe.

Svoj novi dom u šumi kod Orahovice je  našao na oglasima! Prije nego što ga je kupio, svom poslovnom partneru je doslovno poklonio kompaniju vrijednu milijune eura, spominje se cifra od preko 2 milijuna eura i rekao da ga to više ne zanima. Isto je napravio i sa svojim luksuznim stanom u Etiopiji.

Zrinka Ljutić u naletu bijesa tresnula štapove o pod, šakom udarila vrata...

Ključne riječi
Hrvatska Orahovica Atletika Nikola Borić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar FACA00
FACA00
11:05 05.01.2026.

hebes sve kada nisi sretan i zdrav....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!