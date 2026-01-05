Hrvat poklonio milijune i živi u šumi: Vjeruje da ljudi mogu sami izliječiti rak, djecu ne bi školovao

Zaprešićanin Nikola Borić završio je Kineziološki fakultet, bio je reprezentativac Hrvatske u triatlonu, a poslije je radio kao trener, čime se nastavio baviti i kada je otišao u inozemstvo. Iako je tijekom života u inozemstvu boravio u hotelima s pet zvjezdica, prošao sve kontinente i živio na visokoj nozi, nije bi zadovoljan. U potrazi za duševnim i životnim mirom Nikola je ostavio sve iza sebe, vlastitu tvrtku vrijednu nekoliko milijuna dolara u Kini darovao je prijatelju za rođendan i otišao živjeti u šumu.

- Sav sam novac podijelio. Roditeljima sam ostavio tvrtku u Hrvatskoj, partneru Muniru sam ostavio tvrtku u Turskoj i prerezao sam sve kartice, osobnu iskaznicu. Nisam imao ni jedan dan radnog staža, ni zdravstveno ni socijalno, ni mirovinsko osiguranje, a ni bankovni račun. Došao sam u šumu s 500 eura i s jednim kuferom stvari - rekao je Borić jednom prilikom gostujući u emisiji kod Aleksandra Stankovića Nedjeljom u dva na HTV-u.

Tvrdio je da se onkološki bolesnici sami mogu izliječiti iako nema znanstvenih dokaza za to.

- Sve bolesti dolaze zbog krivog načina življenja. Onoga tko je sam sebi uvjerio da će biti bolestan ne mogu uvjeriti da će biti zdrav - rekao je Borić, a na pitanje da postoje genetske bolesti je odgovorio:

- Ne postoji ništa, vi kreirate... Ti možeš sebi izliječiti rak, možeš si sve izliječiti, meni je jako teško sad, razumiješ, nekoga uvjeravati to i nemam potrebe.

Svoj novi dom u šumi kod Orahovice je našao na oglasima! Prije nego što ga je kupio, svom poslovnom partneru je doslovno poklonio kompaniju vrijednu milijune eura, spominje se cifra od preko 2 milijuna eura i rekao da ga to više ne zanima. Isto je napravio i sa svojim luksuznim stanom u Etiopiji.