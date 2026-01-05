Naši Portali
PSG SLAVIO

Odigran najbliži derbi u povijesti nogometa, između ova dva stadiona samo su 44 metra

Stadion
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
05.01.2026.
u 07:31

Između Parka prinčeva, stadiona PSG-a i stadiona Pariz FC-a samo su 44 metra.

Branitelji naslova PSG ugostili su Pariz FC u posljednjoj utakmici 17. kola i pobijedili 2-1 u prvom derbiju između momčadi iz francuske prijestolnice na najvišoj razini od 1990. godine.

Inače, to je i najbliži derbi na svijetu u povijesti nogometa. Između Parka prinčeva, stadiona PSG-a i stadiona Pariz FC-a samo su 44 metra.

Gosti su se dugo dobro branili, a onda je obrana napravila pogrešku, koju je u pretposljednjoj minuti kaznio Desire Doue. Samo šest minuta nakon početka drugog poluvremena, sudac je brzo dosudio jedanaesterac kada je Alimami Gory pao u domaćem kaznenom prostoru, a Willem Geubbels je bio precizan s bijele točke.

Ousmane Dembele je pucao s ruba kaznenog prostora samo dvije i pol minute kasnije, lopta se odbila od gostujuće obrane i iznenadila vratara za konačan rezultat. PSG zaostaje bod za Lensom.

Ključne riječi
derbi PSG

