Kamerunci izbacili Južnu Afriku, idu na Maroko

Kamerun je pobijedio Južnu Afriku 2-1 u osmini finala Afričkog kupa nacija u Rabatu te osigurao četvrtfinalni susret s domaćinom Marokom.

Petorostruki osvajač naslova, Kamerun, pokazao se prejakim na stadionu El Barida dok su nastavili put do naslova na Kupu nacija kako bi nadoknadili neuspjeh u kvalifikacijama za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Golovi igrača Stoke Citya Juniora Tchamadeua (34) i tinejdžerskog napadača Bayera Christiana Kofanea osigurali su pobjedu Neukrotivim lavovima, iako su se morali boriti protiv kasnog preokreta, jer je Južna Afrika smanjila zaostatak preko zamjene Evidencea Makgope iz Orlanda dvije minute prije kraja utakmice.