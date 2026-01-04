Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
AFRIČKI KUP NACIJA

Kamerunci izbacili Južnu Afriku, idu na Maroko

QAT, FIFA WM 2022, Schweiz vs Kamerun
EXPA/ Freshfocus/ Toto Marti
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 22:10

Petorostruki osvajač naslova, Kamerun, pokazao se prejakim na stadionu El Barida dok su nastavili put do naslova na Kupu nacija kako bi nadoknadili neuspjeh u kvalifikacijama za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Kamerun je pobijedio Južnu Afriku 2-1 u osmini finala Afričkog kupa nacija u Rabatu te osigurao četvrtfinalni susret s domaćinom Marokom.

Petorostruki osvajač naslova, Kamerun, pokazao se prejakim na stadionu El Barida dok su nastavili put do naslova na Kupu nacija kako bi nadoknadili neuspjeh u kvalifikacijama za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Golovi igrača Stoke Citya Juniora Tchamadeua (34) i tinejdžerskog napadača Bayera Christiana Kofanea osigurali su pobjedu Neukrotivim lavovima, iako su se morali boriti protiv kasnog preokreta, jer je Južna Afrika smanjila zaostatak preko zamjene Evidencea Makgope iz Orlanda dvije minute prije kraja utakmice.
Ključne riječi
Afrički kup nacija Kamerun

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!