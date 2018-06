Real dovodi Srbina kao zamjenu za Modrića, zavrtjet će vam se od iznosa!

Predsjednik madridskog Reala Florentino Perez najavio je da će ovog ljeta doći do velikih promjena na Santiago Bernabeuu, želi pomladiti momčad i tako uložiti u budućnost.

Prema pisanju španjolskih medija, Cristiano Ronaldo je na izlaznim vratima kluba, a Perez ga ne misli pustiti za 'kikiriki', već će za njega tražiti ogromnu svotu novca. A s njim kreće u velike kupovine.

Čelnik Reala, pisalo je nekoliko uglednih španjolskih medija, prvenstveno želi naći kvalitetnu zamjenu za Luku Modrića. Svjestan je toga da mu je hrvatski reprezentativac bio jedan od ključnih ljudi za veliki uspjeh koji su ostvarili posljednjih godina, ali isto tako i činjenice da on već ima 33 godine. Iako se u posljednje vrijeme pisalo da bi Modrić već ovog ljeta mogao napustiti Madrid, to što traži njegovu zamjenu ne znači nužno da će se to i dogoditi.

Naime, u Realu je praksa takva da se zamjena za nekog igrača koji je već u godinama dovodi dok je on još u klubu, pa novi igrač stasa uz njega. Tako je bilo i kad je Luka stigao u Real kao zamjena za Xabija Alonsa. prvo su igrali zajedno, a kad se vidjelo da ga hrvatski nogometaš može dostojno zamijeniti, španjolski nogometaš pušten je u Bayern.

A ako je vjerovati španjolskim, talijanskim i engleskim medijima, Perez silno želi dovesti srbijanskog nogometaša. Naime, Sergej Milinković-Savić (23) postao je pravi hit ovog ljeta, za njega se trgaju Juventus, PSG i Manchester United. Igrač Lazija, koji djeluje u sredini veznog reda, imao je sjajnu sezonu u kojoj je u 48 nastupa postigao 14 golova i upisao devet asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 90 milijuna eura, a navodno je njegov klub odbio ponude koje su bile debelo iznad 100 milijuna eura.

Rimski Il Messaggero, football-italia.net, The Sun i brojni drugi mediji pišu kako je Real spreman ponuditi vrtoglavih 170 milijuna eura za reprezentativca Srbije! Kraljevski klub vjeruje da bi on bio pravo pojačanje za njih te da bi on u budućnosti mogao biti nositelj igre. Kad bi se taj transfer ostvario, srbijanski nogometaš bio bi drugi najskuplji u povijesti...

