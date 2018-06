Zdravko Mamić zamjera Modriću: Luka me razočarao!

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nepravomoćno osuđeni Zdravko Mamić i dalje ne silazi s naslovnica, još uvijek je top tema u medijima. Ovoga puta razgovarao je za RTL i otkrio zanimljive stvari vezane uz Modrića i Lovrena.

- Ja nažalost neću vidjeti Rusiju, držat ću palčeve hrvatskoj reprezentaciji. Gledat ću na televiziji, ni prvi ni zadnji put. Žao mi je zbog toga, ali to je život. Moram se na nove uvjete adaptirati. Ja sam, kolokvijalno rečeno, jedna životinja koja će to sigurno uspjeti, rekao je Zdravko za RTL.

Odgovorio je na pitanje čuje li se s Modrićem i Lovrenom.

- Ja se nažalost s igračima ne čujem. Modrića nisam vidio godinama, a Lovrena sam viđao povremeno. Ne bih htio da ovo krivo ispadne, ali oni i njihovi roditelji znaju cijelu istinu. Podjelu transfera dogovorili smo kad su bili mali i pri potpisu ugovora morali su biti u pratnji roditelja. To je bio moj pravni i poslovni interes ulaganja u djecu, prepričava Mamić pa dodaje:

- Ako oni nakon ovoga budu mogli srčano igrati za reprezentaciju, onda su oni moji dodatni heroji. Mislim da su to predivni i časni ljudi i zbog toga vjerujem da će ovo ostaviti nekakav trag na njima.

A onda se otvorio po pitanju Luke Modrića.

- Ja sam najveći fan Reala i Luke Modrića, on je jedan od najboljih igrača svih vremena. Zamjeram mu kao muškarac i razočarao me jer nije sazvao presicu, izašao pred cijeli svijet i rekao: "Sram vas bilo. Pa ja sam došao kao izbjeglica i dogovorili smo se da će Zdravko ulagati u mene, da će me zastupati".

Još se jednom osvrnuo na podjelu transfera.

- Ja sam bio ulagač i normalno je da sam morao nešto zaraditi. Ja Luku poznajem, netko mu je savjetovao da mora paziti na svoj imidž, ali znam da je on čestiti i pošten čovjek i da duboko u sebi on pati. Lovren je drugačiji temperament, on više sliči na mene i nikad nije skrivao da je to sve bilo tako. On je bio spreman pojaviti sa mnom javno u svakom trenutku.