Donosimo izračun: Evo koliko vam novca treba za otići na Svjetsko prvenstvo

Otkako smo saznali protivnike te točne datume, satnice i lokacija odigravanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu idućeg ljeta u SAD-u, Meksiku i Kanadi, normalno je da se automatski počelo postavljati 'mali milijun' pitanja iz perspektive navijača koji bi htjeli uživo bodriti 'vatrene' na Mundijalu. U tome nam je pomogao naš sugovornik, Željko Bulić iz neovisne navijačke udruge CFE Mi Hrvati, koja je ujedno i službena članica europske udruge Football Supporters Europe (FSE).

Ova skupina vam je vjerojatno najpoznatija s prošlog Svjetskog prvenstva u Katru, gdje su prvo u odorama šeika s kultnim hrvatskim kvadratićima oduševili svijet i zavrjeđivali stotine tisuća lajkova i desetke milijuna pregleda na raznim svjetskim platformama, a zatim ponovno oduševili u Dohi već sad kultnom zastavom dužine 200 metara i težine 100 kilometara.

- Mi smo obiteljska navijačka udruga, koja navija za, a ne protiv. A udruga FSE nam pomaže na način da bilo tko može dobiti pravu informaciju kad mu zatreba. Sve ovo radimo volonterski, ne zanima nas nikakva zarada. Jednostavno želimo ponuditi našim navijačima da mogu proći što bolje, da im bude zabavno i da svi skupa Hrvatsku predstavimo u najboljem mogućem svjetlu - započeo je Bulić.

Sad kad su se saznale osnovne informacije za utakmice Hrvatske na SP-u, u kakvoj je fazi organiziranje cijele priče s vaše strane?

- Javilo nam se već dosta ljudi iz SAD-a i Kanade koji su ujedno i navijači reprezentacije i žele nam pomoći na razne načine. Sada smo sastavili prvi inicijalni popis tih ljudi koji će nam pomoći u pronalasku mjesta za okupljanja hrvatskih navijača. Naravno, bit će tamo i službene fan-zone, no mi želimo na nekim mjestima imati nešto svoje. Nešto gdje će biti hrvatska hrana, hrvatska glazba, a nastojat ćemo poslati i naše tamburaše te barem dva bubnjara ili bubnjarice. Cilj nam je pored i oko stadiona napraviti onu prepoznatljivu hrvatsku atmosferu. S naše strane ćemo se potruditi dopremiti sve ono što je potrebno da to bude jedna velika fešta.

Kakva je situacija sa smještajem, možete li tu kao klub navijača na bilo koji način pomoći hrvatskim navijačima?

- Hrvati koji imaju svoje hotele i svoj privatni smještaj u SAD-u se također javljaju. Nadamo se da ćemo napraviti jedan lanac tih ljudi koji će u goste primiti određeni broj Hrvata po što je moguće povoljnijem aranžmanu. Ne želimo to raditi samo za naše članove, već i to dati u ponudu svim hrvatskim navijačima, po principu tko prvi, njegovo je. Što se općenito tiče hotela, pokušavamo pronaći hotele u kojima će omjer cijene i kvalitete biti najbolji mogući. A što se tiče prijevoza, kroz povijest smo uspijevali dogovoriti jeftinije aranžmane letova za naše navijače, pa vjerujem da će i ovaj put biti tako.

Imate li ikakve naznake o broju hrvatskih navijača u SAD-u?

- Ovo sad ne govorim na pamet. Između osam i deset tisuća Hrvata će ići iz same Hrvatske, nešto malo više od toga iz Njemačke, oko dvije tisuće iz Austrije i oko tri tisuće iz Bosne i Hercegovine, ali ipak će većinu toga pokriti domicilno stanovništvo, odnosno Hrvati iz SAD-a i Kanade jer tamo postoje zaista ogromne hrvatske zajednice. Nećemo čak ni bježati od toga da organiziramo i neke čartere, budući da imamo dovoljno iskustva u organizaciji.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da ne bismo previše duljili o dinamičnom modelu cijena, cijene ulaznica za grupnu fazu se kreću od 60 do 180 dolara za najjeftinije sektore, a za one najskuplje sektore (ne računajući VIP ili Premium ulaznice) će se kretati između 500 i 1.500 dolara. Kad sve to uzmemo u obzir, koliko bi novaca hrvatskom navijaču trebalo za kompletan aranžman?

- Evo ovako, neki od naših članova su već dosta toga i kupili unaprijed. Imate, primjerice, povratnu avionsku kartu od Zagreba do New Yorka, s presjedanjem u Varšavi, po cijeni od 620 eura. Smještaj će biti moguće pronaći i za 60-70 eura po noćenju. Naravno, tamo će se nešto i popiti i pojesti, ali pojelo bi se i popilo i u Hrvatskoj. Kad na to sve nadodamo cijene ulaznica, a i činjenicu da većina navijača neće dolaziti na sve tri utakmice grupne faze, već samo na jednu ili dvije, možemo doći do zaključka da će jednog navijača aranžman od dvije utakmice sa svim troškovima izaći između 2.500 i 3.000 eura. Sve to uz, naravno, malo one kvalitetne snalažljivosti koju Hrvati imaju.

Koji su važni detalji na koje bi hrvatski navijači trebali obraćati pozornost?

- Najvažnija stvar koju navijači ne smiju zaboraviti je da, bez obzira na to što nema više vize, i dalje svatko mora dobiti onu elektroničku potvrdu (nap. a. ESTA za SAD i ETA za Kanadu). To je najvažniji detalj o kojem svaki Hrvat mora voditi računa. Takve potvrde su bile potrebne i za Katar, pa su neki ljudi zadnji dan ili u zračnoj luci ispunjavali te obrasce, a taj cijeli zahtjev traje oko 48 sati, pa se sjećam da mnoge nisu puštali ni u zračnu luku i propadale su im ulaznice. Drugi bitan detalj je da se Hrvati nastoje držati skupa, pratiti gdje su mjesta okupljanja. Da smo kojim slučajem igrali u Meksiku, preporuka bi bila da se baš nigdje ne kreću osim fan-zona i mjesta okupljanja, u SAD-u i Kanadi smo ipak nešto sigurniji, ali i tu je važno biti pažljiv i držati se zajedno - zaključio je Željko Bulić.