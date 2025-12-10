Robert Prosinečki ima novi posao: Nećete vjerovati gdje se zaposlio

Hrvatski nogometni trener i legendarni bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Prosinečki (56) ima novi posao. Nakon jučerašnjih sastanaka potvrđeno je da je Prosinečki postao novi izbornik reprezentacije Kirgistana. U njegovom stručnom stožeru naći će se i hrvatski suradnici Goran Ciprić te Fabijan Komljenović.

Riječ je o 104. reprezentaciji svijeta na ljestvici Fife. Punom članicom Fife i Azijske nogometne federacije ova država središnje Azije postala je 1994. godine, tri godine nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Kirgistan se nikada u svojoj povijesti nije plasirao na veliko natjecanje poput svjetskog prvenstva. Što se tiče Azijskog kupa, na kontinentalni turnir su se plasirali dvaput (2019. i 2023.), a najveći uspjeh bio im je dolazak u osminu finala tog natjecanja 2019. godine.

Tijekom svoje povijesti reprezentacija Kirgistana je imala sveukupno 13 izbornika, a Prosinečki će biti 14. izbornik. Devet izbornika su bili Kirgistanci, tri su bila Rusi, a jedan Slovenac, Štefan Tarkovič, koji je reprezentaciju vodio od travnja 2023. do lipnja 2024. godine.

VEZANI ČLANCI:

U proteklim kvalifikacijama za SP Kirgistan je pokazao znakove potencijala, no ipak nije ostvario plasman na Mundijal. U trećoj fazi kvalifikacija su čak uspjeli pobijediti i Katar, reprezentaciju koja se na kraju plasirala na Mundijal, no skupinu od šest reprezentacija su završili na petom mjestu s osam osvojenih bodova. Prve dvije reprezentacije iz skupine su se direktno plasirale na SP, dok su treća i četvrta išle u dodatno doigravanje.

Trenerska karijera Prosinečkog je bogata i šarolika. Od reprezentacija je vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, dok je od klubova vodio Crvenu zvezdu, Kayserispor, Denizlispor, Olimpiju iz Ljubljane te Rudeš.