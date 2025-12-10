Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ZANIMLJIV IZBOR

Robert Prosinečki ima novi posao: Nećete vjerovati gdje se zaposlio

KFU/Facebook
Autor
Edi Džindo
10.12.2025.
u 10:50

Kirgistan se nikada u svojoj povijesti nije plasirao na veliko natjecanje poput svjetskog prvenstva. Što se tiče Azijskog kupa, na kontinentalni turnir su se plasirali dvaput (2019. i 2023.), a najveći uspjeh bio im je dolazak u osminu finala tog natjecanja 2019. godine

Hrvatski nogometni trener i legendarni bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Prosinečki (56) ima novi posao. Nakon jučerašnjih sastanaka potvrđeno je da je Prosinečki postao novi izbornik reprezentacije Kirgistana. U njegovom stručnom stožeru naći će se i hrvatski suradnici Goran Ciprić te Fabijan Komljenović.

Riječ je o 104. reprezentaciji svijeta na ljestvici Fife. Punom članicom Fife i Azijske nogometne federacije ova država središnje Azije postala je 1994. godine, tri godine nakon raspada Sovjetskog Saveza. 

Kirgistan se nikada u svojoj povijesti nije plasirao na veliko natjecanje poput svjetskog prvenstva. Što se tiče Azijskog kupa, na kontinentalni turnir su se plasirali dvaput (2019. i 2023.), a najveći uspjeh bio im je dolazak u osminu finala tog natjecanja 2019. godine.

Tijekom svoje povijesti reprezentacija Kirgistana je imala sveukupno 13 izbornika, a Prosinečki će biti 14. izbornik. Devet izbornika su bili Kirgistanci, tri su bila Rusi, a jedan Slovenac, Štefan Tarkovič, koji je reprezentaciju vodio od travnja 2023. do lipnja 2024. godine.

VEZANI ČLANCI:

U proteklim kvalifikacijama za SP Kirgistan je pokazao znakove potencijala, no ipak nije ostvario plasman na Mundijal. U trećoj fazi kvalifikacija su čak uspjeli pobijediti i Katar, reprezentaciju koja se na kraju plasirala na Mundijal, no skupinu od šest reprezentacija su završili na petom mjestu s osam osvojenih bodova. Prve dvije reprezentacije iz skupine su se direktno plasirale na SP, dok su treća i četvrta išle u dodatno doigravanje.

Trenerska karijera Prosinečkog je bogata i šarolika. Od reprezentacija je vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, dok je od klubova vodio Crvenu zvezdu, Kayserispor, Denizlispor, Olimpiju iz Ljubljane te Rudeš. 

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!
Ključne riječi
nogomet kirgistan izbornik trener Robert Prosinečki

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!