Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
ŽIVOTNA PRIČA POPULARNOG GLAZBENIKA

Mladen Grdović: 'Moj odnos s bivšom suprugom Brankicom za mene je povijest, a budućnost je oprez'

Autor
Zvonimir Milaković
05.12.2025.
u 13:00

U utorak, 9. prosinca u 20 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista pogledajte novo izdanje naše emisije "Show na kvadrat", a gost je legendarni Mladen Grdović. U nastavku pročitajte samo djelić ekskluzivnog razgovora s ovim neponovljivim i karizmatičnim glazbenikom.

Legenda i prava ljudina - teško je pronaći bolje riječi za omiljenog Dalmatinca i kralja zabavne glazbe, 67-godišnjeg Mladena Grdovića. On će 31. prosinca zabavljati publiku u Sisku na spektakularnom dočeku Nove godine, a 8. veljače čak tri puta zaredom puniti Dvoranu Vatroslava Lisinskog. A povod za ovakve koncerte, ali i za ovaj intervju, nije teško pronaći - 45 godina uspješne i zavidne karijere. Pravi jubilej! Ako još niste zapjevali uz njegove hitove poput "Nije u šoldima sve", "Evo mene moji ljudi", "Dalmatinac sam", "Sve za ljubav", ili "Tu je moj dom", očito nikada niste bili na svadbi ili uživali u dobrom dalmatinskom zabavnom điru. Mladen Grdović gost je u novoj epizodi Večernjakove emisije "Show na kvadrat", a njegov je lik zablistao i na naslovnici našeg Ekrana. U nastavku ćete pronaći dio intervjua koji će vas nasmijati, potaknuti na razmišljanje i sigurno oduševiti. Cijeli i ekskluzivan razgovor možete pogledati na našem YouTube kanalu u utorak, 9. prosinca!

VA
VanjaPlank
14:24 05.12.2025.

Samo ti udri po bevandi

