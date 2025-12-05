Legenda i prava ljudina - teško je pronaći bolje riječi za omiljenog Dalmatinca i kralja zabavne glazbe, 67-godišnjeg Mladena Grdovića. On će 31. prosinca zabavljati publiku u Sisku na spektakularnom dočeku Nove godine, a 8. veljače čak tri puta zaredom puniti Dvoranu Vatroslava Lisinskog. A povod za ovakve koncerte, ali i za ovaj intervju, nije teško pronaći - 45 godina uspješne i zavidne karijere. Pravi jubilej! Ako još niste zapjevali uz njegove hitove poput "Nije u šoldima sve", "Evo mene moji ljudi", "Dalmatinac sam", "Sve za ljubav", ili "Tu je moj dom", očito nikada niste bili na svadbi ili uživali u dobrom dalmatinskom zabavnom điru. Mladen Grdović gost je u novoj epizodi Večernjakove emisije "Show na kvadrat", a njegov je lik zablistao i na naslovnici našeg Ekrana. U nastavku ćete pronaći dio intervjua koji će vas nasmijati, potaknuti na razmišljanje i sigurno oduševiti. Cijeli i ekskluzivan razgovor možete pogledati na našem YouTube kanalu u utorak, 9. prosinca!
Mladen Grdović: 'Moj odnos s bivšom suprugom Brankicom za mene je povijest, a budućnost je oprez'
U utorak, 9. prosinca u 20 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista pogledajte novo izdanje naše emisije "Show na kvadrat", a gost je legendarni Mladen Grdović. U nastavku pročitajte samo djelić ekskluzivnog razgovora s ovim neponovljivim i karizmatičnim glazbenikom.
