Kolona je bila duga 46 kilometara: Austrija zaustavlja vozila, iste mjere očekuju se u siječnju

Kako bi se smanjile prometne gužve uoči božićnih praznika i skijaške sezone, Austrija pojačava kontrolu prometa na autocestama Inntal i Brenner. U međuvremenu, promet u susjednoj Njemačkoj proteklih dana doživio je značajne zastoje.

Zbog mjera mjerenja prometa na austrijskoj autocesti Inntal, promet u Bavarskoj bio je zastoj u dužini od 46 kilometara. Kamioni su u utorak stvarali kolone u vrijeme najveće gužve "od graničnog prijelaza kod Kiefersfeldena, preko čvorišta Inntal i preko prijevoja Irschenberg, sve do izlaza Weyarn", izvijestila je policija, piše Fenix Magazin.

Gužva je trajala više od osam sati, a smanjila se tek oko podneva. Sljedeće mjere mjerenja prometa već su zakazane za 7. siječnja, kada se ponovno očekuju duge kolone.

Blokovna mjerenja predstavljaju "ključni alat koji Tirol koristi za kontrolu prometa na autocestama Inntal i Brenner te za ublažavanje gužvi u alpskoj regiji." Datumi za mjerenje prometa kamiona objavljuju se unaprijed, a za 2026. godinu planirano je ukupno 30 dana mjerenja na graničnom prijelazu Kufstein/Kiefersfelden, što je šest dana manje nego 2025. godine.