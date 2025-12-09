Naši Portali
KRAJ PRAVNE SAGE

Ekskluzivno doznajemo: NK Osijek mora Dariju Zahori isplatiti 1,5 milijuna eura odštete!

Autor
Željko Janković
09.12.2025.
u 19:11

Naime, Zahorina tvrtka je još 2021. godine od Osijeka je zatražila isplatu 628 tisuća eura na ime transfera Mirka Marića u talijansku Monzu, ostvarenog godinu ranije

Ako nešto može poći naopako, poći će naopako, tako glasi Murphyjev zakon. A na svojoj su koži to osjetili u NK Osijeku. Ono o čemu smo početkom travnja i pisali, ovih dana će dobiti i službenu potvrdu. Nogometni klub Osijek će Dariju Zahori morati isplatiti oko 1,5 milijuna eura odštete na ime sudskog spora koji traje već pet godina.

Naime, Zahorina tvrtka je još 2021. godine od Osijeka je zatražila isplatu 628 tisuća eura na ime transfera Mirka Marića u talijansku Monzu, ostvarenog godinu ranije. Taj je dug s kamatama narastao na spomenutih 1,5 milijuna eura. Dvije strane u ovoj priči očito se nisu uspjele nagoditi proteklih godina, a ovih će dana biti obznanjeno da je bivši nogometaš Dinama, Dario Zahora, dobio taj spor na sudu u Varaždinu. 

Tragom informacije nazvali smo Darija Zahoru, a razgovor je trajao vrlo kratko:

- Nemam komentara - kazao nam je Zahora.  

Ovakav rasplet savršeno je potvrdio načela spomenutog zakona s početka teksta koji je tako nastavak loše energije oko kluba koji se muči u domaćem prvenstvu, a na svim razinama traje jedna od najvećih kriza otkako su mađarski investitori ušli u ovaj hrvatski klub. Uskoro slijedi i reakcija iz NK Osijeka... 

Ključne riječi
odšteta tužba Osijek Dario Zahora

