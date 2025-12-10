Vučićeva 'specijalna operacija' se zakuhtava: Pojavio se glavni favorit za kupnju srpskog NIS-a

Državna energetska kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), pojavila se kao glavni favorit za kupnju ruskog vodećeg udjela u rafineriji nafte u Srbiji, NIS -u, piše Financial Times. Podsjetimo, rafinerija NIS, koja je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, ostala je bez sirove nafte za preradu i, ako ne dobije produljenje licence od vlasti SAD-a, Srbija će trpjeti ozbiljne posljedice.

Prema izvorima upućenim u pregovore, Adnoc je trenutno glavni kandidat za kupnju udjela u NIS-u, operateru rafinerije u Pančevu i najvećem uvozniku nafte u Srbiji. Ipak, srpska kompanija još uvijek razgovara i s drugim potencijalnim kupcima, među kojima je i mađarski MOL. Vrijednost transakcije još nije poznata, ali prema financijskom izvještaju NIS-a za 2024. godinu, kompanija ima imovinu vrijednu 4,7 milijardi dolara, od čega ruski vlasnici drže oko 2,6 milijardi dolara.

Sudbina NIS-a bila je neizvjesna još od siječnja, kada su američke sankcije usmjerene na Rusiju pogodile kompaniju. Američko ministarstvo financija pozvalo je ruske vlasnike da prodaju svoj udio kako bi se ograničili prihodi Moskve od nafte. Situacija se dodatno zakomplicirala kada Washington nije produžio izuzeća koja su omogućavala NIS-u da nastavi s radom, što je prošlog petka dovelo do obustave proizvodnje.

NIS, koji opskrbljuje većinu naftnih derivata u Srbiji, u 56 posto vlasništva drže dvije Gazpromove podružnice, prvenstveno Gazprom Neft, dok srpska vlada posjeduje oko 30 posto, a ostatak je u rukama malih dioničara. Sankcije su dodatno produbile napetosti među suvlasnicima, dok su srpski dužnosnici sve više frustrirani zbog dugotrajnih odgađanja ruskih partnera.

“Izgledalo je kao da su odugovlačili do samog kraja, iako je bilo dovoljno potencijalnih kupaca i vremena za dogovor,” rekao je jedan izvor blizak kompaniji. Tek posljednjih tjedana pristup ruskih vlasnika se promijenio, no izvori bliski srpskom vodstvu sumnjaju u njihovu stvarnu spremnost na prodaju. Gazprom Neft u priopćenju od 3. prosinca naveo je da NIS posluje “uz punu podršku srpske vlade” i opisao suradnju kao “konstruktivnu”, ali bez spomena moguće prodaje.

Izvori navode da je interes Adnoca rezultat bliskih odnosa između UAE i Srbije, više nego strateških ili poslovnih razloga. Tijekom protekle godine, Adnoc je preko svoje podružnice XRG nastojao realizirati međunarodne poslove u vrijednosti od oko 40 milijardi dolara u sektoru kemije, plina i niskougljičnog poslovanja. Međutim, kupnja NIS-a, ako se dogodi, realizirala bi se preko matične kompanije, a ne XRG-a.

Srpska vlada bi najradije sama kupila preostali dio NIS-a, ali ruski suvlasnici nisu skloni prodaji. Nacionalizacija nije opcija jer bi izazvala negativne reakcije javnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić , saveznik Kremlja, ranije je postavio ultimatum Gazprom Neftu da proda svoj udio do sredine siječnja ili će biti stavljen pod državnu administraciju, ali je također istaknuo da Srbija mora “izbjegavati nacionalizaciju i oduzimanje imovine po svaku cijenu” te ponuditi višu cijenu ako strane opcije propadnu.