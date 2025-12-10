Kovačević se konačno pojavio pred novinarima, evo što je rekao uoči važne utakmice Dinama

Nakon sjajnog otvaranja Europske lige, nogometaši Dinama su vezali dva teška poraza od Celte i Lillea, a u četvrtak im na stadionu Maksimir slijedi novi izazov, ogled protiv Real Betisa. Dinamo je u prva tri kola pobijedio Fenerbahče (3-1) i Maccabi Tel Aviv (1-3), te remizirao protiv Malmoa (1-1). Nakon tri kola "Modri" su držali sjajno četvrto mjesto. No, uslijedili su domaći poraz od Celte (0-3), te na gostovanju u Lilleu (0-4) nakon kojih je hrvatski doprvak pao na 23. mjesto.

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja. Dinamo je trenutačno na rubu. Pobjeda protiv Betisa sasvim sigurno, približila bi "Plave" europskom proljeću, dok bi novi neuspjeh ugrozio prolaz dalje. Real Betis je trenutačno peti sa 11 bodova, samo bod manje od vodećeg trojca Lyona, Aston Ville i Midtjyllanda.

Za razliku od najave utakmica protiv Karlovca, Varaždina i Hajduka kada Dinamo nije imao konferencije za medije, već su poslali unaprijed snimljene najave, Mario Kovačević se uoči europskog ogleda pojavio pred novinarima. Naime, u HNL-u klubovi nemaju obvezu imati press-konferencije prije utakmica, nego samo nakon. S druge strane, prema UEFA-inim propisima Dinamo mora održati konferenciju za medije prije i nakon europskih utakmica.

Dinamov strateg protiv Betisa ne može računati na Morisa Valinčića i Matea Lisicu, koji su otpali na duže vrijeme. Monsef Bakrar je dobio udarac protiv Hajduka i njegov nastup je pod znakom upitnika. U konkurenciju za sastav vraća se Luka Stojković koji protiv Hajduka nije imao pravo nastupa zbog crvenog kartona. Na popisu je i Fran Topić.

Dinamo je naime, iskoristio pravilo prema kojem UEFA dopušta promjenu igrača na popisu registriranih ako je riječ o teškoj ozljedi ili bolesti. Kako Lisica ima mononukleozu i 'out' je duže vrijeme, Dinamo je prijavio Topića. Spreman bi trebao biti i Noa Mikić koji je u susretu protiv Hajduka dobio nezgodan udarac u glavu.

"Nakon dvije teške utakmice, slijedi najteži ispit u grupi. Betis je najjači od naših suparnika," kazao je Dinamov strateg.

"Moramo bolje ako želimo proći dalje, svjesni smo da neće biti lagano. Protiv Hajduka smo bili dobri, to je put kojim moram ići i protiv Betisa," dodao je.

Dinamu do kraja godine slijedi još jedan europski ogled i dva ligaška.

"Sve su utakmice najvažnije. Trebaju na bodovi u Europi, ali i u HNL. Želimo proći dalje, sve su bitne."

Dinamo zbog dobrog koeficijenta ovoga ljeta nije morao igrati kvalifikacije, pa Kovačević nije mogao slagati ekipu kroz kvalifikacije protiv "slabijih" suparnika.

"To je imalo prednosti i mana. Trebalo je složiti ekipu sastavljenu od novih igrača, nije to bilo lagano. Taj početak je bio dobra, uslijedila je mala kriza, ali sada se dižemo."

Nakon Celte, Dinamo slijedi novi španjolski suparnik. Kovačević se nada kako su izvukli pouku nakon teškog poraza od ekipe iz Viga.

"Vjerujem da ćemo iz te utakmice nešto izvukli. Moramo biti čvršći, Betis ima još bolje pojedince. Moramo biti hrabri. Protiv Celte je početak bio loš i to je odlučio," kazao je.

Dinamo je u prvih pet kola napravio najmanje prekršaja od svih klubova Europske lige.

"Svjesni smo da protiv takvih ekipa moramo biti agresivniji i čvršći. Radimo na tome, mora biti bolje."

Osvrnuo se i na Topićev ulazak u europski "roster".

"Na toj poziciji smo imali problem. Nema Valinčića, a sada niti Lisice. Baš zbog toga nam je bitno da ima pravo nastupa. Na njega ozbiljno računamo," zaključio je Dinamov trener.

Na konferenciji za medije je bio i škotski stoper Scott McKenna.

"Betis je dobra ekipa, dolaze iz jake lige,. Očekuje nas teška utakmica. Želimo se pred svojim navijačima iskupit za dva poraza," kazao je.

Dinamo je u zadnje dvije europske utakmice primio čak sedam golova.

"Primili smo sedam golova, što je stvarno previše. Moramo igrati bolje. Moramo se fokusirati, nismo na nivou koji smo očekivali nakon sjajnog starta. Protiv Hajduka smo igrali dobro, moramo tako nastaviti, vjerujem da će doći i rezultat."

Škot je prošle sezone nosio dres Las Palmasa, ali je propustio obje utakmice protiv Betisa.

"Zbog ozljede nisam igrao protiv Betisa. Jako su dobra ekipa, imaju dobre individualce. Morat ćemo biti oprezni."

Dinamo je nakon odličnog starta, spojio dva poraza, a do kraja natjecanja još su tri kola.

"Nakon odličnog starta uslijedila su dva razočaranja. Imamo još tri utakmice, sutra je prva,. Mislim da bi još jedna pobjeda i remi trebali biti dovoljni za prolaz," poručio je Škot.