BREAKING
BURNE REAKCIJE

VIDEO Srbi pišu da je nastao kaos na internetu zbog bijesnih Hrvata: 'Pa to je čista kopija Srbije'

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.12.2025.
u 16:45

Rukavi su potpuno crveni, dok plavi detalji na ovratniku i bočnim stranama daju kontrast. Iako su mnogi pozdravili povratak tradicionalnijem izgledu, cjelokupni dojam brzo je pao u drugi plan zbog kontroverzi koje je izazvala poleđina dresa.

Samo nekoliko mjeseci uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, portal Footy Headlines, poznat po točnim informacijama o nogometnoj opremi, objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije. Riječ je o posljednjem dizajnu koji potpisuje američki Nike, čime se završava partnerstvo dugo 26 godina, nakon čega će opremu vatrenih preuzeti Adidas.

Prema objavljenim slikama, domaća garnitura vraća se klasičnijem pristupu s velikim crveno-bijelim kvadratima koji se protežu okomito niz središnji dio dresa. Rukavi su potpuno crveni, dok plavi detalji na ovratniku i bočnim stranama daju kontrast. Iako su mnogi pozdravili povratak tradicionalnijem izgledu, cjelokupni dojam brzo je pao u drugi plan zbog kontroverzi koje je izazvala poleđina dresa.

- Novi dres Hrvatske je kopija majice Srbije: Potpuni kaos na internetu, Hrvati pobijesnili kada su vidjeli detalje - piše srpski portal Nova S. 

Zašto su navijači ljuti? Zato što taj dres neodoljivo podseća kao da je za uzorak uzet neki dres Srbije ili eventualno Rusije.

- To se nikako ne dopada navijačima, pa je tako hrvatski mediji to ocijenili kao skandal.

Pogledajte neke od komentara.

- Ovo je smeće, poleđina dresa ima srpske boje

- Ne sviđa mi se, manje kockice su lijepe, mrzim blijedu i dugu bijelu traku u sredini

- Ovaj dres se sigurno neće prodavati“

- Kao da su ovo namjerno uradili, ne želimo iste dresove kao Srbija - prenosi komentare Nova. 

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska Srbija hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
17:12 10.12.2025.

Kakve veze ima sto Srbi pišu ?

TO
tonimanero
17:09 10.12.2025.

Bože sačuvaj koja štraca s onim glavama, perjem i 4x opanki.

LE
lector2corrector
17:35 10.12.2025.

Svašta...

