VIDEO Srbi pišu da je nastao kaos na internetu zbog bijesnih Hrvata: 'Pa to je čista kopija Srbije'

Samo nekoliko mjeseci uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, portal Footy Headlines, poznat po točnim informacijama o nogometnoj opremi, objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije. Riječ je o posljednjem dizajnu koji potpisuje američki Nike, čime se završava partnerstvo dugo 26 godina, nakon čega će opremu vatrenih preuzeti Adidas.

Prema objavljenim slikama, domaća garnitura vraća se klasičnijem pristupu s velikim crveno-bijelim kvadratima koji se protežu okomito niz središnji dio dresa. Rukavi su potpuno crveni, dok plavi detalji na ovratniku i bočnim stranama daju kontrast. Iako su mnogi pozdravili povratak tradicionalnijem izgledu, cjelokupni dojam brzo je pao u drugi plan zbog kontroverzi koje je izazvala poleđina dresa.

- Novi dres Hrvatske je kopija majice Srbije: Potpuni kaos na internetu, Hrvati pobijesnili kada su vidjeli detalje - piše srpski portal Nova S.

Zašto su navijači ljuti? Zato što taj dres neodoljivo podseća kao da je za uzorak uzet neki dres Srbije ili eventualno Rusije.

- To se nikako ne dopada navijačima, pa je tako hrvatski mediji to ocijenili kao skandal.

Pogledajte neke od komentara.

- Ovo je smeće, poleđina dresa ima srpske boje

- Ne sviđa mi se, manje kockice su lijepe, mrzim blijedu i dugu bijelu traku u sredini

- Ovaj dres se sigurno neće prodavati“

- Kao da su ovo namjerno uradili, ne želimo iste dresove kao Srbija - prenosi komentare Nova.

🇭🇷🇭🇷🇭🇷 2026 Croatia kit unboxing! Here’s what they will look like. #croatia #2026 #worldcup pic.twitter.com/Bxad6xtO23 — CroatianSports (@CroatianSoccer) December 10, 2025